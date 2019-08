Uitslag Formule 1: Grand Prix van Nederland 1985

Once more, with feeling.

We zijn iets over de helft in het F1 seizoen van dit jaar en de spanning zit er nog volop in. Voor de elfde race van het seizoen zijn we aanbeland in onze eigen duinen aan de Noordzee. Het is een bitterzoet gevoel. Na wat nare ongelukken en de tomeloze inzet van milieugroepen, wordt het misschien wel de allerlaatste F1 Grand Prix op Nederlandse bodem. Voor auto- en raceliefhebbers een hard gelag. Nu pakken ze ons de race af en wat is de volgende stap? Enorme belastingen op leuke auto’s? Enfin, laten we daar niet teveel over nadenken en ons focussen op de race zelf. In de eerste tien races van het seizoen hebben we immers reeds zes verschillende coureurs zien winnen. Alles lijkt dus mogelijk. Hoewel, aan de kop van het veld begint zich nu toch langzaam maar zeker een tweestrijd af te tekenen.

Na zijn overwinning op de Österreichring vorig weekend, staat Alain Prost op gelijke hoogte met Michele Alboreto in het kampioenschap. Beiden hebben vijftig punten achter hun naam staan. Elio de Angelis staat derde, maar met twintig punten achterstand en nog zeven races te gaan, lijken zijn kansen op de titel inmiddels klein. Zeker ook daar Elio’s jonge teamgenoot Ayrton Senna hem af en toe begint te overvleugelen binnen het team van Lotus.

Gisteren in de kwalificatie ging Nelson Piquet aan de haal met de pole position in zijn Brabham-BMW. Het was voor de winnaar van de Franse Grand Prix pas zijn eerste pole van het seizoen. Keke Rosberg pakte met de Williams-Honda de tweede stek op ruim een halve seconde van de Braziliaan, voor Prost in de McLaren-TAG, Senna in de Lotus-Renault, Teo Fabi in de Toleman-Hart en Tambay in de Renault.

De kampioen van vorig jaar Niki Lauda kwam er niet echt aan te pas en start als tiende met de McLaren, vlak voor de Angelis. Het kan echter altijd nog erger: de Ferrari’s kwamen niet verder dan plek zestien en zeventien voor respectievelijk Alboreto en Johansson. Dat wordt dus knokken voor team rood vandaag. Tenminste, wel als ze hun leidende positie in het constructeurs-WK niet als sneeuw voor de zon willen zien verdwijnen in de hete duinen.

De Nederlandse ogen zijn verder ook met gericht op Huub Rothengather, de enige landgenoot die vandaag aan de start verschijnt in de Osella-Alfa Romeo. HR24 start vandaag vanaf de 26ste en laatste plek.

Start

Ferrari heeft voor de start al een plek gewonnen, want Tambay die vanochtend in de ochtendtraining zwaar crashte aanremmen Tarzan start vanuit de pits. Als het veld losgelaten wordt is er meteen drama voor Piquet. Zijn auto komt niet weg. Rosberg pakt de leiding voor Senna, die zich met een kwispelende staart een weg rond zijn landgenoot slipt. Fabi heeft ook een goede start en verschalkt Prost voor plek drie, terwijl we iets verder op de grid zien dat ook Thierry Boutsen Arrows niet van zijn plek komt. Balen voor onze zuiderbuur die vanaf plek acht wellicht gehoopt had op het sprokkelen van puntjes.

Terwijl de regie laat zien hoe Piquets auto wordt aangeduwd zien we dat Pierluigi Martini in de Minardi al in de banden staat. Hoe het precies gebeurd is weten we niet maar de auto lijkt een flinke klap gehad te hebben. Gelukkig lijkt Pierluigi niet al teveel last te hebben. Prost heeft ondertussen kans gezien Fabi voorbij te gaan en kan nu op jacht naar Senna. Ook Prosts teamgenoot Lauda heeft van de melee bij de start gebruik gemaakt en gaat als vijfde rond. In de zesde ronde gaat de regerend kampioen ook Fabi voorbij en schuift daarmee op naar plek vier. Rothengatter moet helaas al snel de pits opzoeken. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. Gelukkig kan Huub wel zijn weg vervolgen.

Voordeel voor de twee McLarens is dat ze linksachter een hardere B-compound band hebben gemonteerd, terwijl de leidende Rosberg vier C-compound banden onder zijn Williams heeft zitten. Deze keuze voor vier zachte bandjes kan de kampioen van 1982 later in de race wellicht nog opbreken. Iets wat Stefan Johansson opbreekt, is het feit dat zijn turbo in vlammen opgaat. De normaal zo betrouwbare Ferrari was al opgeklommen in het veld, maar geeft de geest. Alboreto zal het vanaf nu in zijn eentje moeten opknappen voor team rood.

Mid Race

Doch aan de kop van het veld zien we een interessante ontwikkeling. Keke Rosberg, die aan het begin van de race vooraan uit leek te checken, wordt stukje bij beetje bijgehaald door Senna. De Braziliaan heeft de snellere Prost en Lauda achter zich, die voorlopig geen kans zien om de Lotus voorbij te gaan. Zo rijdt de top-vier binnen zes seconden van elkaar. Achter dat kwartet ontstaat een groepje van Fabi, Mansell en Warwick dat vecht om de vijfde plek.

Als we de kop van het veld weer in beeld krijgen zien we dat er het een en ander veranderd is. Grotendeels buiten beeld zijn de beide McLarens voorbij gegaan aan Senna, die misschien een foutje gemaakt heeft. In het achterveld zien we dat Tambay op het rechte stuk Alboreto verschalkt voor de negende plaats. Het is een opsteker voor het team van Renault dat dit jaar nog weinig in de melk te brokkelen heeft gehad om hier te kunnen vechten met Ferrari, hoewel het niet om de plaatsen gaat waar de twee merken zouden willen vechten.

Aan het einde van ronde 19 blijken de goede werken van Rosberg voor niks te zijn geweest. Zijn Williams-Honda komt rokend de pits binnenrijden. Dit is duidelijk einde verhaal voor de populaire Fin. Prost schuift door naar de leiding voor Senna, omdat Lauda net een pitstop heeft gemaakt. De vanuit de pitstraat gestarte Tambay gaat rond op plek vier. Al snel moeten we echter zeggen ging rond op plek vier, want ook de Renault krijgt te maken met technische malheur.

In ronde 27 komt Senna binnen vanaf plek twee. Het is nu interessant om te kijken of hij voor of achter Lauda weer de baan opkomt. Het is close, maar uiteindelijk trekt Lauda aan het langste eind. Senna’s Lotus ziet er wat onrustig uit terwijl de Oostenrijker buitenom door de Tarzan de positie pakt. Prost lijkt de race echter in handen te hebben met een voorsprong van 24 seconden op Alboreto, die door niet te stoppen is opgeklommen naar de tweede plaats.

Als Alboreto de pits opzoekt zijn het de twee McLarens die het veld aanvoeren. Lauda wint tijd op Prost, maar is het genoeg? Prost duikt de pits in en helaas voor de Fransman gaat het een beetje mis voor ‘m. Een van de achterwielen weigert op de MP4/2B geschroefd te worden en Prost staat ruim achttien seconden stil. Prost valt daardoor niet alleen terug tot achter Lauda, maar ook tot achter Senna. Voordeel voor de Fransoos: hij heeft een stuk versere banden dan de mannen voor hem en kan dus de jacht openen. De volgende uitvaller heet ondertussen Stefan Bellof. De veelbelovende jonge Duitser die volgende week met Porsche in actie zal komen in Spa, zet zijn Tyrell aan de kant.

Finish

Nadat Prost Senna voorbijgaat in ronde 48 is het gevecht voor de winst een interne McLaren-strijd. Lauda heeft nog ruim tien seconden voorsprong op zijn jonge teammaat, maar significant oudere banden. Daarnaast is het nog de vraag wat het team van McLaren wil. Lauda heeft dit jaar namelijk nog maar vijf punten gescoord en speelt geen rol in het WK, terwijl Prost nog in volle strijd verwikkeld is om de titel. Gaat McLaren voor de teamorder of gunt het veteraan Lauda een laatste dag in de zon?

Prost dicht het gat in ieder geval met rasse schreden. De laatste ronden is het nagelbijten voor het team van McLaren, want als er al teamorders zijn heeft Niki geen trek om daar gevolg aan te geven. De Oostenrijker die al twee keer eerder won in Zandvoort verdedigt zich met hand en tand. Prost zoekt wanhopig naar een opening en slingert over de hele breedte van de baan in de spiegels van Lauda. Maar Niki wordt daar niet warm of koud van en houdt het vol tot de vlag. Met een voorsprong van twee tienden van een seconde komt hij over de finish voor de 25ste overwinning van zijn carrière. Prost wordt tweede, voor Senna die het podium compleet maakt.

De andere puntenscoorders heten Alboreto, de Angelis en Mansell. Brundle, de onfortuinlijke Piquet, Berger en Surer vissen achter het net. Rothengarther is de eerste van de niet gekwalificeerden. Hij komt wel aan de finish maar volbrengt slechts 56 van de 70 ronden. De rest van het 26-koppige startveld haalt de finish niet. Het blijft immers een mechanische sport.

Met zijn tweede plek gaat Prost nu alleen aan de leiding van het WK, drie puntjes voor Alboreto. McLaren maakt ook veel terrein goed op Ferrari in het constructeurs-WK, waarin de Italianen nu nog slechts vijf puntjes meer hebben. Bij de volgende race in Italië zullen ze daar vast iets aan willen doen. Er wordt al gefluisterd dat de Italianen aan de start komen met een grondig vernieuwde auto. Of die op de hogesnelheidstempel van Monza meteen tot zijn recht kan komen, valt echter nog te bezien.

De volledige uitslag

1. Lauda – McLaren

2. Prost – McLaren

3. Senna – Lotus

4. Alboreto – Ferrari

5. de Angelis – Lotus

6. Mansell – Williams

7. Brundle – Tyrell

8. Piquet – Brabham

9. Berger – Arrows

10. Surer – Brabham

NC

ROTHENGATTER – Osella

DNF

Boutsen – Arrows

Alliot – RAM-Hart

Bellof – Tyrrell

Warwick – Renault

Andrea de Cesaris – Ligier

Tambay – Renault

Rosberg – Williams

Fabi – Toleman-Hart

Laffite – Ligier

Palmer – Zakspeed

Ghinzani – Toleman-Hart

Johansson – Ferrari

Martini – Minardi

Cheever – Alfa Romeo

Patrese – Alfa Romeo