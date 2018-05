Verstappen: 1 of 2 procent voorzichtiger rijden is stom

Euhm, een half procent dan maar, Max?

Hoppa, Max snoert zijn cirtici keihard de mond. Gisteren berichtten we nog dat zelfs Max’ grootste fan Helmut Marko inmiddels meent dat Max het misschien beter een tandje rustiger aan kan doen. Je zou denken dat als iemand door kan dringen tot de Nederlander (naast Jos) het deze Oostenrijker is, maar Max schuift deze (goede?) raad pardoes van de hand. Volgens het natuurtalent moet je in de F1 alle risico’s nemen, anders hobbel je achteraan, zo zegt onze held aan de vooravond van de Spaanse Grand Prix:

1 of 2 procent voorzichtiger? Dat kan, maar dan rijd je laatste. Dan ga ik namelijk een stuk langzamer. Mensen die zeggen dat ik veel minder risico moet nemen, zijn daarom geen Formule 1-coureur. En als het oud-coureurs zijn, is het makkelijk om dat nu te zeggen. Op die manier rijd je in de rondte zonder erkenning. Dan is het na tien jaar bedankt en tot nooit weer. Dat wil ik niet.

MV33 wil een grootse F1-carrière uit het vuur slepen en de voorzichtige aanpak past daar wat hem betreft niet bij. Na tien jaar roemloos zijn tijd in de F1 beëindigen, dat ziet de Nederlander niet zitten. Beetje pijnlijk is wel dat dit exact is wat pa Jos gedaan heeft, maar daar zal Max wel niet bij stilgestaan hebben. Bij Jos schortte het immers ook niet aan de wil om af en toe een risicootje te nemen.

Max’ woorden klinken ons aan de ene kant als muziek in de oren. Het circuit is bij uitstek een plaats waar een tikje machismo op zijn plaats is. Als fan kijk ik ook veel liever naar compromisloze rauwdouwers als Montoya, Maldonado en Max dan naar berekenende coureurs als Rosberg, Button en Prost. Voor de laatsten heb je respect, voor de eersten bewondering. Hoewel, wellicht heeft dat ook wat te maken met persoonlijke voorkeuren.

Er is echter een precaire balans tussen een gezonde compromisloosheid en ‘een plaat voor je harsens hebben’. Het onderscheid wordt in de publieke opinie (en belangrijker, de opinie van de honcho’s in de paddock) waarschijnlijk alleen gemaakt op basis van het scorebord. Wint Max weer de trofee voor inhaalactie van het jaar, of gaat ‘ie wederom kablabber? Dat zal de tijd moeten uitwijzen. Voor komende race hoeven we ons volgens Max in ieder geval geen zorgen te maken, al heeft dat niks te maken met een verandering van aanpak voor de Nederlander: