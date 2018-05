Amerika vuurt op Tesla vanwege hardnekkige vlammen

Elon kan maar beter gewoon naar Mars vluchten. Daar heb je nog geen mensen die hem kapot proberen te maken.

Ik geef het toe, ik krijg een beetje medelijden met Elon Musk. Het zal een enkeling verbazen omdat ik nooit zo geloofd heb in de lange termijn toekomst van Tesla als automerk, maar ik heb stiekem best veel bewondering voor de Muskias. De meesten waren in zijn positie na de verkoop van Paypal ergens op een strand gaan liggen met Amber, Talulah, Justine én desnoods zijn nieuwe dinnetje Claire Elise Boucher. In plaats daarvan besloot Elon zijn droom na te jagen om naar de sterren en daar voorbij te schieten. Daarbij schuwt hij de strijd niet met formidabele tegenstanders, zoals overheden, gigantische industriële concerns en de blamestream media.

De afgelopen week was in dit opzicht weer geen lekkere voor de miljardair. Gisteren berichtten we je over een horror-crash waarbij twee tieners levend verbrandden in een Tesla Model S. Een derde inzittende had ‘de mazzel’ dat hij uit de auto geslingerd werd gedurende de crash, hoewel we niet weten hoeveel mazzel, daar zijn toestand onduidelijk is.

Nou waren enkele Tesla-apologeten er in de comments als de kippen bij om ons te vertellen dat auto’s nou eenmaal soms in de fik vliegen. Dat geldt ook voor auto’s die op dode dino rijden. In Amerika gebeurt het volgens de National Fire Protection Association zelfs 150.000 keer per jaar. Hoewel ons archief inmiddels uitpuilt van de (heftig) fikkende Tesla’s, is dat geen sluitend bewijs dat je meer kans hebt op de barbecue te belanden in een Tesla dan in een ‘conventionele’ auto.

Het is echter de manier waarop Tesla’s fikken die (wederom) de aandacht trekt van de National Transportation Safety Board (NTSB), dat het ongeval van gisteren gaat bestuderen. Eerder deed de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ook al een onderzoek naar de vurige Tesla’s. Tot een harde conclusie kwam het daarbij niet (link).

Het nieuwe NTSB-onderzoek komt nadat hetzelfde instituut onlangs een dodelijke crash met een Model X onderzocht. Dit ging primair over de rol die Autopilot gespeeld had in de crash, maar richtte zich uiteindelijk ook op het vuurtje dat volgde na de klapper. De Model X ging namelijk eveneens in de hens. Dat niet alleen: naar nu blijkt is het wrak van de auto zes dagen(!) na de crash weer spontaan in de fik gevlogen. De lokale chef van de brandweer zegt er hetvolgende over:

In this particular case, six days later, the temperature inside those cells increased to the point of ignition. That’s why the car reignited. You have stored energy that is frankly unstable.

Het bizarre incident heeft de aandacht van de NTSB getrokken, dat nu de gecrashte Model S wil onderzoeken om te kijken of hetzelfde eventueel in meer gevallen kan gebeuren. Het officiële doel hiervan is bepalen hoe hulpdiensten nou precies om moeten gaan met een EV-crash:

NTSB has a long history of investigating emerging transportation technologies, such as lithium ion battery fires in commercial aviation, as well as a fire involving the lithium ion battery in a Chevrolet Volt in collaboration with the National Highway Traffic Safety Administration. In addition, the NTSB is currently investigating a fire involving the transportation of hydrogen gas for fuel cell vehicles. The goal of these investigations is to understand the impact of these emerging transportation technologies when they are part of a transportation accident.

Tesla’s advies voor dit soort gevallen is simpel, namelijk ‘pak er je super soaker bij’:

If the high voltage battery catches fire, is exposed to high heat, or is bent, twisted, cracked, or breached in any way, use large amounts of water to cool the battery. DO NOT extinguish with a small amount of water. Always establish or request an additional water supply.

Het Amerikaanse autobedrijf raadt verder aan met een warmtebeeldcamera te onderzoeken of het elektrische gebeuren ‘HEET!’ is. Maar ja, of dat voldoende om aan de hete adem van de autoriteiten uit de nek te krijgen valt nog te bezien…