Helmut Marko: “Max Verstappen wil teveel”

Beetje dimmen, Max.

Jaaaa daar is ‘ie weer, ons aller favoriete coureur komt dit weekend aan de start van de Grand Prix van Spanje en dat betekent dat de verhaallijnen van de afgelopen race nog even aangehaald worden. Hoewel dat er in Bakoe best veel waren, was er uiteindelijk maar eentje die er echt toe deed: de touché tussen Max en Daniel. Het was het volgende hoofdstuk in een serie die Max zo snel mogelijk zal moeten beëindigen.

Het is immers inmiddels wel duidelijk: hoeveel krediet Max ook mag hebben bij zijn team en in de paddock in bredere zin, nog een paar van dit soort missers en het begint toch echt pijnlijk te worden voor de Nederlander. Dit realiseert ook Red Bull Berater Helmut Marko zich in gesprek met Sportbild:

Bij de volgende crash zal iedereen Max aankijken. Of hij nou daadwerkelijk de schuldige is of niet. Dat weet hij zelf ook.

Als reden voor de turbulente seizoenstart van MV33 geeft Helmut de hongerige instelling van de jonge coureur op:

Max wil teveel, legt zichzelf teveel druk op. Hij moet leren ook een keer toe te kunnen geven in een gevecht. Met name nu, gezien de hoeveelheid incidenten in de afgelopen races. Hij heeft er moeite mee, maar hij ziet dat nu ook in.

Max’ grootste fan drukt zijn pupil op het hart dat Red Bull de punten inmiddels ook nodig heeft:

We hebben de punten nu hard nodig. De volgende keer moet hij vooraf nog wat beter nadenken over zijn acties. Als het echt moet, dan maar iemand anders voorlaten.

Hoe graag we Max ook op de scherpst van de snede zien knokken met de rest van het veld (en misschien wel vooral Ricciardo), klinkt het ons in de oren alsof Max er goed aandoet een paar keer ‘saai’ naar de finish te rijden. Even de slag opgeven om uiteindelijk de oorlog te winnen. Of moet ‘ie zich nergens wat van aantrekken en toch gewoon gung-ho blijven gaan?