Tesla ontbeert nog vergunning voor Duitse fabriek

Tesla moet nog even wat Dollars overmaken naar een Bundesbeambte als het haar Duitse fabriek wil bouwen.

Terwijl Tesla’s Chinese fabriek als een speer gaat, heeft Musk het maar moeilijk met de overtrokken regeltjes in democratischere gebieden. Zijn aloude fabriek in Fremont, California ligt tegen zijn zin stil en ook in Duitsland wil het nog niet vlotten met de nieuwste Gigafactory. Nadat Musk te maken kreeg met wat boomknuffelaars die de handboeien weer eens afgestoft hadden, is het nu de Bundesoverheid die roet in het eten gooit.

Volgens Automobilwoche ontbreken er namelijk nog wat documenten om de gewenste vergunning binnen te tikken. Tesla wil kennelijk de fabriek op palen bouwen, net als Amsterdam. Daar moet je dan wel netjes toestemming voor vragen. Helaas heeft de EV-fabrikant dat in haar aanvraag niet gedaan. Op aandringen van de autoriteiten, heeft Tesla nu zelf gevraagd om de vervroegde beoordeling waar het om gevraagd had van tafel te vegen.

De toko van de Muskias wil de aanvraag sowieso nog aanpassen. Het gaat er in nieuwe plannen vanuit dat de fabriek minder water zal gebruken dan origineel gepland. Bewoners in de omgeving waren namelijk bezorgd om hun watervoorziening. De fabriek is zo gulzig dat het systeem dit wellicht niet aan kan. Tesla is overigens al begonnen met het egaliseren van het terrein, tot ergernis van wat boomknuffelaars. Vanaf volgend jaar wil het 500.000 auto’s in de fabriek bouwen, meer dan het dit jaar in totaal zal bouwen. Alleen nog even klanten zoeken…