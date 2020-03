Oostenrijk: maximumsnelheid terug naar 130 km/u

Want iedere ton CO2 is er één teveel.. Aldus de minister van Milieu

Bij ons in Nederland staan de afgeplakte snelheidsborden al langs de kant van de snelweg klaar. Vanaf 16 maart wordt de maximumsnelheid overdag 100 km/u. In Oostenrijk begonnen ze anderhalf jaar geleden juist met een proef om de maximumsnelheid te verhogen. Waar vorig jaar nog werd geroepen dat de fijnstof hetzelfde was gebleven, denkt de huidige milieuminister daar duidelijk anders over.

Even terug naar augustus 2018. In Oostenrijk werd op een aantal snelwegen de maximumsnelheid verhoogd naar 140 km/u. Deze proef werd bedacht door de toenmalige minister Transport, Norbert Hofer. Een ruim jaar na het starten van deze test bleek het aantal ongevallen gehalveerd. Mooi, zou je denken. Ook de gemeten fijnstof bleef gelijk, kooldioxide en andere stoffen werden wel meer gemeten.

De Oostenrijkse milieudienst Umweltbundesamtes kwam met hele andere cijfers over de maximumsnelheid in Oostenrijk. De CO2-uitstoot zou volgens de overheidsinstantie met 10% toenemen bij een maximumsnelheid van 140 km/u. Ook de stikstofuitstoot zou 16% meer zijn dan wanneer we met 130 km/u over de Oostenrijkse snelweg zouden cruisen.

De milieubeweging met hun kritiek op de klimaatdoelen vs. Hofer die de 140-zones wil uitbreiden dus. Nu heeft de nieuwe milieuminister van Oostenrijk, Leonore Gewessler, ‘gewonnen’. “Elke extra ton CO2 is één ton te veel” aldus de gezagsdrager tegen nieuwszender ORF. En daarmee was de kous af.

Conclusie: de maximumsnelheid in Oostenrijk is overal weer 130 km/u.

