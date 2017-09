Max Verstappen: blij dat we er met zijn drieën aftetsten

Gedeelde smart is halve smart.

We weten inmiddels dat Jos Verstappen in de eerste meters van de Grand Prix van Singapore een potentiële overwinning voor zoonlief in rook op zag gaan, maar had Max zelf eigenlijk ook nog iets opvallends te zeggen over het incident? Mjah, toch wel enigszins. Na de touché met Felipe Massa in Monza gaf Max nog aan dat het hem niks uitmaakte of Felipe daar wel of niet voor bestraft zou worden, omdat het niks veranderde aan zijn eigen resultaat. De discussie of Flip überhaupt blaam trof voor de beroering even daargelaten is dat een behoorlijk nuchtere analyse van Max. Toch ligt het voor de Nederlander in het geval van de touché met de Ferrari’s afgelopen weekend kennelijk ietwat anders.

Kwaliteitspublicatie Motorsport-Magazine quoot MV33 als volgt:

Ik kon geen kant op, want ze hebben me met hun banden ingesloten. Uiteindelijk zat ik in een Ferrari-sandwich en toen kwam de crash. Kimi had een goede start en wilde de beste lijn pakken, maar drukte me toen iets naar rechts. Daarna kwam Vettel agressief naar links, waar ik niks van begrijp. Als je om het WK vecht en dan zó agressief bent – zo lang Lewis achter je zit is dat nergens voor nodig. Dat was gewoon niet slim. Uiteindelijk verliest hij hier wellicht zijn WK. Maar we zijn tenminste nog met zijn allen uitgevallen dit keer en niet alleen ik [nadruk toegevoegd].

Oh snap! Shots fired! De pijn dat de rode brigade ook in de puinpoeier lag verzachte de pijn van de uitvalbeurt voor Max kennelijk toch een beetje. Niet een heel symphatieke houding, maar wellicht kookte het bloed door Max Emilian’s aderen na het zien van de inmiddels bekende Tweet van Ferrari. Het team leek daarin met het vingertje te wijzen naar Max als veroorzaker van de crash, maar kwam later met het halfslachtige excuus dat het bericht niet de mening van het team vertegenwoordigde. Het leed was toen echter al geschied en bovendien kwam Ferrari niet met een verduidelijking van wat hun mening dan wél was. Daarnaast heeft Max op de baan al vaker in de clinch gelegen met de Ferrari coureurs, zoals bijvoorbeeld in Spa en Mexico vorig jaar.