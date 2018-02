Max Verstappen doet niet mee aan alternatieve Elfstedentocht

Max danst niet op het ijs.

In ’s lands sloten zijn hier en daar wat ijsblokjes te vinden en dus barst de Elfstedenkoorts weer helemaal los. Als je Erben Wennemars, Sybrand Buma of W.A. van Buren dezer dagen op TV ziet dan weet je direct waar het over gaat. Maar realisten weten natuurlijk al lang dat het er niet van gaat komen. Daarvoor hebben we simpelweg teveel fossiele brandstoffen voor verstookt. Dus moet er uitgeweken worden naar het koude Oostenrijk, waar al enkele jaren de alternatieve Elfstedentocht wordt georganiseerd op de Weissensee. Zonder de etablissementen in de regio goed onderzocht te hebben gokken we erop dat de schaatsers verblijven in Hotel Seeblick.

Nou heb ik zelf vrij weinig met duursport, maar de organisatie had het lumineuze idee bedacht het evenement dit jaar te combineren met een demo van Red Bull Racing. Sowieso helemaal hip tegenwoordig, dat combineren van evenementen die in principe weinig met elkaar te maken hebben.

Enfin, de elementen beloofden veel goeds. Naast Max Verstappen zou ook MotoGP-kampioen Marc Marquez en Niki Lauda acte de presence geven. Lekker scheuren over het ijs met een Formule 1 auto alsof het een wedstrijd om de Andros Trophee betreft, dat zou best eens een goede show kunnen worden.

Maar helaas: de lokale Behörde staken een stokje voor het hele festijn. Volgens de spelbedervers is de Weissensee namelijk een ‘natuurpark’. Daarom zijn een paar dozijn schaatsers in spandex pakken wel wélkom, maar een paar CO2 uitbrakende motoren niet. Wellicht heeft Red Bull nog aangegeven dat eventuele zwarte strepen op het ijs binnen afzienbare tijd als sneeuw voor de zon verdwijnen, maar dat heeft kennelijk niet mogen baten.