Volkswagen probeerde Uma Thurman te vermoorden tijdens opnames Kill Bill

The Bride kreeg het zwaar te verduren tijdens de opnames van Kill Bill: Volume 2.

In meerdere opzichten. Actrice Uma Thurman werkte namelijk regelmatig samen met Metoo-honcho Harvey Weinstein. In The New York Times doet zij haar verhaal. Het grootste deel daarvan zullen we maar overlaten aan Eva Jinek, doch één anekdote springt direct in het oog van de autoliefhebber. Naast alle andere gevaren die kennelijk loeren op de gemiddelde filmset blijkt dat Uma, die ooit nog een kus kreeg van leipo Lapo Elkann, tijdens de opnames van Kill Bill: Volume 2 bijna vermoord werd door een Volkswagen Karmann Ghia. Spoiler Alert! De klassieker verschijnt zowel aan het begin als het einde van de film in beeld, met Uma achter het stuur.

Uma had naar eigen zeggen aangegeven dat ze niet in de auto wilde rijden. Iemand op de set had haar verteld dat de auto niet helemaal in orde zou zijn, mede omdat de originele handbak vervangen was door een automaat. Maar regisseur Quentin Tarantino drong er toch op aan dat Thurman in de Karmann stapte. De maker van klassiekers als Jacky Brown en Django Unchained stuurde er zelfs op aan dat Uma een beetje vaart maakte op de zandweggetjes van de filmlocatie in Mexico, opdat haar haren dan zouden wapperen in de wind. Wellicht bereidde hij zich al voor op de opnames van Death Proof:

Quentin came in my trailer and didn’t like to hear no, like any director. He was furious because I’d cost them a lot of time. But I was scared. He said ‘I promise you the car is fine. It’s a straight piece of road. Hit 40 miles per hour or your hair won’t blow the right way and I’ll make you do it again.’. But that was a deathbox that I was in. The seat wasn’t screwed down properly. It was a sand road and it was not a straight road.

Vervolgens crashte Uma de cabrio met de motor achterin tegen een boom aan. De heftige video is alleen te zien op de site van de Times (link). Naar eigen zeggen heeft Thurman er vijftien jaar over gedaan om de beelden los te peuren, ondanks dreigwerk met haar Hattori Hanzo. Quentin heeft nog niet gereageerd op de beweringen van zijn hoofdrolspeelster.

Image-Credit: Uma Thurmann in de Karmann Ghia, still uit Kill Bill 2