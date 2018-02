Ricciardo vindt Max veel beter dan Seb

Shots fired!!1!

Daniel Ricciardo heeft tegenover Autosport al zijn voormalig teamgenoten een verbale ram voor hun kanis gegeven door te stellen dat Max de eerste teamgenoot is die hem echt kan uitdagen. Die kunnen Narain Karthikeyan, Vitantonio Liuzzi, Jean-Eric Vergne, Daniil Kvyat en niet te vergeten Sebastian Vettel in hun zak steken. Voor zijn periode in de F1 was Ricciardo overigens ook nog de teamgenoot van onder andere Max Chilton en Brendon Hartley.

We houden wel van dit soort boude claims, maar kunnen slechts ten dele meegaan met de woorden van Ricciardo. Het klopt dat hij zijn teamgenoten meestal verslagen heeft, maar helemaal van harte ging dat niet. Daniel’s F1 carrière begon halverwege het seizoen van 2011 bij HRT. Hij verving daar Narain Karthikeyan en werd teamgenoot van voormalig Red Bull protegé Vitantonio Liuzzi.

Het begin was zeker niet overweldigend. Het duurde even voordat Ricciardo zijn teamgenoot kon bijbenen. Liuzzi had in het kwalificatieduel al een voorsprong van 4-0 voordat Ricciardo de Italiaan een keer wist af te troeven. Daarna had hij echter de smaak te pakken en pakte hij drie duels op rij. Aan het eind van het jaar was de eindstand 6-4 voor Liuzzi. Wel wist de Ozzie een 100 procent score te behalen in het duel met Narain Karthikeyan. De Indiase coureur keerde terug voor zijn thuisrace in plaats van Liuzzi en werd met 22 duizendsten om de oren gereden door Danny-Ric. Omdat HRT het kneusje van de grid was zijn raceduels eigenlijk niet interessant, daar deze totaal afhankelijk zijn van welke van de twee auto’s het minste problemen kreeg.

Dat lag compleet anders bij het volgende station in Ricciardo’s carrière. In 2012 mocht hij aantreden bij Toro Rosso. Teamgenoot werd daar een oude bekende die Red Bull ook al in de World Series by Renault naast Ricciardo gestald had, met de naam Jean-Eric Vergne (JEV). Ricciardo was doorgaans sneller in de kwalificaties, maar Jean-Eric Vergne pakte uiteindelijk de meeste punten. Hierdoor kreeg Ricciardo de twijfelachtige reputatie van een man die snel was in een rondje, maar niet per se in een hele race. Daniel leek zodoende de nieuwe Jarno Trulli te worden.

Gelukkig voor de honeybadger wist hij het puntenduel in 2013 nipt om te draaien (20 versus 13 punten). Dit deed hij met name in de tweede helft van het jaar en bleek cruciaal te zijn. Toen Webber afzwaaide bij Red Bull Racing gaf dit namelijk waarschijnlijk de doorslag dat niet JEV, maar Daniel het vrijgekomen zitje bij Red Bull Racing kreeg.

Het bleek het besluit dat uiteindelijk zou leiden tot de definitieve doorbraak van Ricciardo in de F1. In 2014 werd hij namelijk teamgenoot van niemand minder dan kersvers viervoudig kampioen Sebastian Vettel. Velen hadden hun twijfels en vermoedden dat de Duitser zijn teamgenoot op zou vreten. Maar niks is minder waar. Ricciardo won zowel het kwalificatieduel als het raceduel tegen Vettel en pakte en passent drie overwinningen in races. Eigenlijk is dit nog steeds de prestatie waardoor Ricciardo en in zijn kielzog ook Max als zeer goede coureurs gezien worden.

Doch in 2015 werd ook de snelheid van Ricciardo weer gerelativeerd. We hebben het al vaker gezegd en het is moeilijk voor te stellen, maar Daniil Kvyat scoorde onder de streep dit seizoen gewoon meer punten dan DR3. Het is nog maar een herinnering van hoe grillig de F1 kan zijn en hoe afhankelijk je als coureur af en toe bent van de kant waarop het kwartje valt. We weten immers wat er met Kvyat gebeurde in 2016.

En daarmee komen we aan bij Max. Volgens Ricciardo is Verstappen dus de eerste die hem echt weet uit te dagen. Met het bovenstaande in gedachten denken wij dat hij een klein beetje met een roze bril naar de geschiedenis kijkt. Ricciardo had mazzel dat Red Bull zijn prestaties naast Liuzzi net voldoende vond voor een zitje bij STR en dat hij vervolgens de voorkeur kreeg boven JEV om naar RBR te gaan. Beide zaken leken lang niet altijd zeker. Maar de Ozzie kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus, dus als hij zegt dat Max beter is dan al die andere gasten, wie zijn wij dan om dat betwijfelen…