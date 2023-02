Max Verstappen heeft een nieuwe persoonlijke sponsor

Max Verstappen heeft een logische nieuwe sponsor aan zijn arsenaal toegevoegd.

Max Verstappen gaat in zijn Formule 1 carrière natuurlijk onheumig veel geld verdienen. Onze held staat nu al in de Quote 500. Max is nog jong en salarissen en waarderingen in de sport lijken alleen maar verder te exploderen. Het is zodoende moeilijk een scenario te voorzien, waarbij MV1 niet de eerste sportmiljardair van Nederland wordt.

Voor Max tikt het namelijk allemaal aan. Hij verdient een vorstelijk salaris bij Red Bull Racing, maar daarnaast biedt zijn faam hem ook andere kansen. Zo kan hij zijn salaris weer in investeringen stoppen, shirtjes en petjes verkopen, et cetera. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke sponsoren. Sommige F1 teams zijn daar niet zo happig op. Maar van Red Bull krijgt Max Verstappen kennelijk de vrijheid om merken als Jumbo uit te venten.

Nu staat de sponsoring door Jumbo, dat Max Verstappen vanaf zijn vroege dagen in de sport ondersteunt, onder druk. Frits van Eerd heeft naar verluidt een tikje fout gehandeld met geld en sponsoring en dat vond de supermarktketen niet lekker. Voorlopig blijft Jumbo op de helm van Max prijken, maar wie weet hoe lang nog…

Gelukkig heeft Verstappen alweer de volgende partij gestrikt. En het is eigenlijk een logische. De tweevoudig kampioen is namelijk in zee gegaan met EA Sports. Het logo van het bedrijf shinet al op zijn nieuwe helm. Zoals we weten is Verstappen een fervent gamer en ook fan van FIFA, een van de grote titels van EA Sports. Max lijkt dan ook echt in zijn nopjes te zijn met deze samenwerking:

Natuurlijk heeft het in eerste instantie te maken met de F1-game. Ik wil daar meer mee te maken hebben. Maar los daarvan zal de tijd uit moeten wijzen wat er nog meer mogelijk is. Het is een erg cool merk, ze zijn erg ruimdenkend. Ze hebben zoveel games dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Max Verstappen, doet de boodschappen voortaan voor EA Sports

EA Sports zelf is ook blij met de samenwerking:

Hij is een groot atleet met een diepgewortelde liefde voor games. Hij vestigt in rap tempo zijn naam in de F1-historie en we zijn verheugd om met hem samen te werken om meer fans samen te brengen via onze EA SPORTS-ervaringen. EA Sports, zit goed in het spel

Waarvan akte.