Banzai! Japanse bakken worden goedkoper

Goed nieuws voor de ricers onder ons.

Houd jij van de sensatie de je krijgt als VTEC losbrandt? Word je warm van hoge scores in betrouwbaarheidsonderzoeken? Geniet je intens van de sensuele lijnen van Infiniti’s? Dan hebben we goed nieuws voor je! Japanse bakken worden binnen afzienbare tijd waarschijnlijk goedkoper in Nederland. In de rest van de EU-landen ook trouwens.

Een en ander heeft te maken met een bilaterale handelsovereenkomst die de EU binnenkort naar verluidt gaat tekenen met Japan. EU-honcho’s Raymond Donald Tusk en Jean-Claude Juncker maakten vandaag samen met de Japanse minister-president Shinzo Abe bekend dat hierover een principeakkoord is bereikt. De overeenkomst zet een dikke streep door ’99 procent’ van alle importheffingen die nu nog gelden, waaronder die op auto’s. Momenteel geldt er nog een heffing van tien procent op auto’s die naar Europa komen vanuit Japan. Gedurende een periode van zeven jaar zal die vanaf het moment dat het verdrag officieel ingaat afgebouwd worden tot nul procent.

Goed nieuws zou je zeggen, maar de Europese fabrikantenorganisatie ACEA heeft de politici aangespoord de zaken keihard op papier te zetten, inclusief sancties als de afspraken niet nageleefd worden. De ACEA heeft namelijk een nare nasmaak overgehouden aan een vergelijkbaar akkoord dat enkele jaren geleden tot stand kwam tussen de EU en Zuid Korea. De Koreanen kunnen nu ongebreideld in Zuid-Korea gefabriceerde Kia’s en Hyundai’s afzetten in Europa, maar omgekeerd zijn de importheffingen op Europese auto’s in Zuid-Korea nog steeds níet verdwenen. Foei toch!

Desalniettemin is de deal waarschijnlijk een goede zaak. Greenpeace, Milieudefensie en de SP hebben er namelijk negatief op gereageerd.