Max Verstappen gaat vandaag voor de derde plaats

Fighting words van de Nederlander, die denkt dat Red Bull inmiddels net zo sterk of zelfs sterker is dan Ferrari.

Na Max’ extreem goede vorm van vrijdag was gisteren de vraag wat er van de snelheid over zou blijven in de kwalificatie. Kijk je na de sessie alleen naar het scorebord dan lijkt de uitkomst teleurstellend: vijfde net als al enkele keren eerder dit seizoen. De Merc’s en Ferrari’s staan er weer met zijn vieren voor.

Maar zoals Co ‘paasei’ Adriaanse ons enkele jaren geleden leerde is scorebordjournalistiek maar broddelwerk. Het gaat om de verhalen achter de ‘krantenkoppen’. Max, die minder dan een halve tiende toegaf op Vettel, gaf direct na de sessie al aan dat hij wat technische problemen had met zijn RB13. In zijn laatste rondje zat hij drie tienden onder zijn beste tijd, voordat een probleem met de versnellingen hem parten speelde op het laatste rechte stuk. Zonder deze problemen schat Max in dat hij dik voor de rode brigade had gestaan, aldus Max tegen de gele microfoon.

De claim van Max is een klein beetje een als-dan-verhaal. Vettel had zelf ook geen vlekkeloze zaterdag. In de ochtendtraining deed hij slechts een paar rondjes voordat zijn Ferrari stilviel. In Q3 had hij pech met het moment van de rode vlag. VET was op dat moment net naar buiten gestuurd door het team op zijn laatste set nieuwe banden, maar kwam dankzij de code rood stil te staan aan het einde van de pitstraat. De sloffen onder zijn Ferrari koelden daardoor flink af, terwijl de meeste teams toch al moeite had om temperatuur in de banden te krijgen dit weekend.

Toch putten zowel Verstappen als teamgenoot Ricciardo moed uit de snelheid van hun team dit weekend ten opzichte van Ferrari. Tegenover Autosport geeft Max zelfs aan dat hij denkt dat Red Bull Ferrari nu misschien wel voorbij is.

“We should be ahead without all of those things that happened in qualifying. Of course when you look to Mercedes, still we need to improve, but we know that they have this power mode they can use twice maybe, so we still have to work. When you look at sector two, where you have most of the corners, we were very competitive so I can be happy with that. We are again up close to Ferrari, or even in front – so that is good.”

Teamgenoot Ricciardo, die overigens het hele weekend in vergelijking met Max een fletse indruk maakt, is het eens met Verstappen:

“I probably don’t want to look at what Mercedes did in qualifying but relative to Ferrari, I guess it seems like we’ve closed the gap.”

Max schat in dat Ferrari niet teruggevallen is, maar dat Mercedes en Red Bull een betere ontwikkeling doorgemaakt hebben. Dat lijkt op een kopie van vorig jaar, toen Ferrari het jaar begon als tweede team in de pikorde, maar uiteindelijk werd ingehaald door Red Bull Racing. Er is echter een reden aan te wijzen waardoor Ferrari toch wat teruggevallen zou kunnen zijn, maar daarover later vandaag meer.

De race in Bakoe begint vanmiddag een uurtje later dan je gewend bent, om drie uur Nederlandse tijd.