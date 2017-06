Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Azerbeidzjan 2017

Wie oh wie vertrekt morgen van pole position in het bruisende Bakoe?

Jolyon Palmer in elk geval niet. Wegens technische problemen kan de Renault-coureur niet meedoen aan de kwalificatie. Max Verstappen had vanmorgen in FP3 troubles met de hydraulica van z’n Red Bull, hij zal wel deelnemen aan de belangrijkste training van allemaal. Verder werd de curbstone in bocht 8, dat krappe slingertje, aangepast omdat diverse coureurs erover hadden geklaagd. Door naar de training!

Q1

Terwijl de eerste tijden worden neergezet vergaloppeert Carlos Sainz zich. Hij schiet rechtdoor, maar kan de uitloopstrook gebruiken om z’n auto in één stuk verder te krijgen. De Spanjaard zal zich moeten bewijzen in Azerbeidzjan, met die rare klapper in Canada vers in het geheugen.

Kimi Raikkonen is voorlopig de snelste met achter hem de twee Force India’s. Verstappen pakt een provisorische P4 met achter hem Daniil Kvyat. Max verbetert zich en pakt P1, waarna Hamilton meteen de eerste plaats afsnoept. Hij is bijna 0,5 seconde sneller. MV33 verbetert z’n tijd en staat op P2 met een achterstand van één tiende, waar Hamilton weer met 0,4 seconde onderdoor klapt.

Uiteindelijk is Hamilton de snelste voor Verstappen, Raikkonen, Ricciardo, Kvyat en Vettel. We nemen afscheid van Alonso, Grosjean, Ericsson, Vandoorne en Palmer. De McLarens hadden al gridstraffen aan hun broek en Palmer deed zoals gezegd niet mee.

Q2

Hamilton en Bottas bepalen het tempo, gevolgd door Kimi Raikkonen. Max zet een voorlopige vierde tijd op de klokken achter Sergio Perez. De Nederlander is net als het gehele weekend het geval is sneller dan teamgenoot Ricciardo. Hamilton zet een lompsnelle 1:41,2 op de klok en ook Max duikt onder de 1:42. Hij pakt voorlopig P2 al blijken de Mercedessen uiteindelijk toch te snel.

Kvyvat, Sainz, Magnussen, Hulkenberg en Wehrlein kunnen Bakoe gaan verkennen, hun zaterdag zit erop.

Q3

It’s on! De Mercedessen laten er geen gras over groeien, ze gaan als eerste de baan op. Bottas raakt de muur, de Fin kan gelukkig voor hem z’n rondje vervolgen. Ook Hamilton maakt een klein foutje. De Silberpfeile zijn desondanks weer het snelst, gevolgd door Max Verstappen. Vettel verremt zich en keert op de uitloopstrook. De heren zijn aan het stampen, zoveel is duidelijk.

Daniel Ricciardo parkeert z’n auto op de baan na een touché met de muur. Einde verhaal voor de Australiër en de training ligt stil met 3:33 op de klok. Als de training wordt hervat duikt Max als eerste de baan op. De Nederlander gaat uiteraard z’n stinkende best doen om P3 te behouden, maar we weten dat Ferrari in Q3 vaak een konijn uit de hoge hoed weet te toveren.

Max weet z’n tijd niet te verbeteren. Bottas pakt voorlopig P1, maar Hamilton knalt er een halve tel onderdoor met een 1:40,5, fors sneller dan de rest van het veld. Raikkonen pakt alsnog P3 af van Max en ook Vettel chopt ‘m onder de tijd van Verstappen door. De Duitser pakt P4 en Verstappen staat dus weer op P5.

Voor de statistiek-fetisjisten: Hamilton is nu Senna voorbij op de eeuwige ranglijst. De Brit heeft z’n 66e pole te pakken.

1. Lewis Hamilton GBR Mercedes – Mercedes 1m 40.593s

2. Valtteri Bottas FIN Mercedes – Mercedes 1m 41.027s

3. Kimi Raikkonen FIN Ferrari – Ferrari 1m 41.693s

4. Sebastian Vettel GER Ferrari – Ferrari 1m 41.841s

5. Max Verstappen NED Red Bull – TAG 1m 41.879s

6. Sergio Perez MEX Force India-Mercedes 1m 42.111s

7. Esteban Ocon FRA Force India-Mercedes 1m 42.186s

8. Lance Stroll CAN Williams – Mercedes 1m 42.753s

9. Felipe Massa BRA Williams – Mercedes 1m 42.798s

10. Daniel Ricciardo AUS Red Bull – TAG 1m 43.414s

11. Daniil Kvyat RUS Toro Rosso-Renault 1m 43.186s

12. Carlos Sainz ESP Toro Rosso-Renault 1m 43.347s

13. Kevin Magnussen DEN Haas-Ferrari 1m 44.796s

14. Nico Hulkenberg GER Renault – Renault 1m 44.267s

15. Pascal Wehrlein GER Sauber – Ferrari 1m 44.603s

16. Fernando Alonso ESP McLaren-Honda 1m 44.334s

17. Romain Grosjean FRA Haas-Ferrari 1m 44.468s

18. Marcus Ericsson SWE Sauber – Ferrari 1m 44.795s

19. Stoffel Vandoorne BEL McLaren-Honda 1m 45.030s

20. Jolyon Palmer GBR Renault – Renault No Time