Max Verstappen: vandaag was een goede dag

Max hoefde vandaag niet eens zijn AK te gebruiken. Tevens had Renault een prettige verrassing voor hem in petto...

Voor de eerste keer in zijn loopbaan heeft veteraan Max Verstappen de eerste twee trainingen van een F1-weekend als snelste afgesloten. Vooral in de eerste sessie was Max een klasse apart. Hij troefde zijn teamgenoot Ricciardo die eindigde op de tweede plaats af met maar liefst vier tienden van een seconde. In de tweede vrije training liet Max zien dat dat niet alleen lag aan de zachte bandjes. Wederom was hij de snelste, zij het met een nipt verschil voor de Mercedes van Bottas, teamgenoot Ricciardo en de Ferrari’s.

Tijdens de tweede sessie klaagde Max nog over de radio over zijn auto, waarop het team hem maande zich koest te houden. ‘This is what we’ve got’ klonk het aan het adres van MV33. En wat het Red Bull team vandaag had bleek voldoende te zijn. Ondanks/dankzij een slippertje van de Nederlander aan het einde van de sessie dook niemand meer onder zijn tijd. Na de sessie toont Max zich op zijn eigen site dan ook zeer in zijn nopjes met het resultaat. Volgens hem heeft Red Bull echt een stap gemaakt:

“We hebben een positieve stap gemaakt hier. De voorbereiding op de race was goed en ook hadden we een kleine motor-update, wat altijd erg handig is op de lange rechte stukken. Het is zelfs een beetje onverwacht, omdat we niet zo veel hebben veranderd. De auto voelde vanaf de eerste ronde al goed aan. Dat geeft veel vertrouwen en zeker op een stratencircuit helpt dat enorm. Ik heb nog niet het maximale eruit kunnen halen door de gele vlaggen en het verkeer, dus we kunnen hier best tevreden mee zijn.”

Hé wacht een even, zegt Max daar nou dat de motor een update gekregen heeft? Jawel! In tegenstelling tot eerdere berichten is Renault naar Bakoe gekomen met een ietwat getweakte motor. Renault Sport-honcho Cyril Abiteboul geeft min of meer aan dat hij aan verwachtingenmanagement gedaan heeft door praatjes over een update af te zwakken, om er vervolgens toch mee op de proppen te komen! Een sterk staaltje ‘underpromise and overdeliver’. De update is volgens Renault zo’n twee tienden per ronde waard.

Toch houdt Max nog een slag om de arm voor wat betreft de dag van morgen en de race op zondag. We weten immers dat Mercedes in de kwalificatie het vermogen nog een stukje kan opschroeven en Bottas zit er nu al dichtbij. Ook de Ferrari’s kunnen niet uitgevlakt worden volgens Max:

“Het is altijd even afwachten. Over het algemeen kan Mercedes in de kwalificatie het tempo nog wat opvoeren. Ook Ferrari zal zich morgen wel gaan verbeteren, dus het is aan ons om dit vast te houden. Vandaag was erg positief en we zullen morgen zien waar we staan.”

Het kan verkeren. Ongeveer twee weken geleden vond Max het seizoen nog helemaal ruk, nu heeft hij zijn frown alweer upside down gedraaid. Het is in dat opzicht bijna flauw om het nog over zijn crash te hebben, maar omdat we altijd eerlijk en uitgewogen berichten over Max zullen we zijn lezing hierover je niet onthouden:

“Om eerlijk te zijn, was het echt raar. Ik verremde me en ik probeerde nog steeds de bocht te halen. Daarna dacht ik, ‘ik speel op safe en neem de uitloopstrook’. Toen ineens verloor ik de achterkant en ging ik zijwaarts de muur in. Er is schade, maar we hebben genoeg nieuwe onderdelen. Gelukkig heeft het geen invloed op de race, dus alles is okay.”

Dat de auto raar aanvoelde kan kloppen, want naar verluidt was Max’ voorwielophanging al gebroken voordat hij de muur in tetste. Enfin, @autoblogger zit al in zijn handen te wrijven, want hij heeft Max inmiddels opgenomen in zijn eigen team door middel van hacks.