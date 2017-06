Clarkson: Audi Q5 is ruk, Alfa Romeo Stelvio is top

Onze favoriete krullenbol is fan van de Stelvio.

Het nieuwe seizoen van The Grand Tour laat nog even op zich wachten na de publiciteitsstunt van Richard Hammond. Om de ontwenningsverschijnselen te verzachten besteden we daarom maar weer eens aandacht aan een column die Jeremy Clarkson onlangs schreef.

In zijn nieuwste schrijfsel trekt Jeremy namelijk een vergelijk tussen de Alfa Romeo Stelvio (rijtest) en de Audi Q5 (rijtest). De eerste is een favoriet van menig AB-lezer. De tweede is een auto die vrijwel alle Nederlanders stiekem willen hebben, ondanks dat de meesten dat niet willen toegeven. Ze behouden liever hun recht anderen de maat te nemen vanwege het protserige Germaanse statussymbool op de oprit. Zelf heb ik er overigens helemaal niks mee, die Q5. Nee, echt niet. Het ding wordt in Mexico in elkaar gezet voor twee appels per uur en kost desalniettemin de hoofdprijs. Daarbij, als The Blob een SUV zou zijn zou ‘ie eruit zien als de Q5.

Wat dat betreft ben ik het eens met Jeremy over de Q5. Jeremy zegt dat hij liever een Uber belt dan met een Q5 op pad gaat:

“I HAVE driven the latest Audi Q5 and can think of absolutely nothing interesting to say about it. It’s a well-made box that costs some money and produces some emissions and, frankly, I’d rather use Uber…What I can tell you before I move on is that I hated its engine. Volkswagen’s post-Dieselgate 2-litre turbo is possibly the most boring power unit fitted to any car at any time. It’s about as exciting as the motor in your washing machine. By which I mean, you only really notice it if it goes wrong. Which you hope it will in the Audi, because then you can call an Uber. At least that’ll smell interesting. And come with some unusual opinions.”

De haat die Jeremy voelt voor de Q5 is overigens niet alleen toegespits op de Q5, maar op alle SUV’s.

“I’ll be honest with you. I loathe all the current crop of so-called SUVs, except those I dislike intensely. I cannot see the point of driving around in a car that’s slower, more expensive and thirstier than a normal saloon or estate. It just seems idiotic.”

Maar dan komt natuurlijk de ‘onverwachte’ wending! Jeremy wordt overgevlogen naar Toscane en gaat daar op pad met de Alfa Romeo Stelvio. De verwachtingen waren naar eigen zeggen laag:

“In short, it’s a Giulia saloon on stilts, and I was determined to hate every bit of it.”

Doch als de immer genuanceerde Jeremy plaats neemt achter het stuur wacht hem al de eerste positieve verrassing:

“There was also no getting round the fact it was a nice place to sit. Way, way nicer than the Audi. There’s some genuine sculpture in there. You get the impression in a Q5 that the dash was built with all the care of a kitchen worktop. It’s just a housing for the dials and the switches. Alfa has made its one something worth looking at.”

Die kunnen de interieur-goeroe’s van Audi in hun zak steken. Maar wacht, er is meer! De diesel is ook best wel prettig en de auto stuurt goed, hoewel de directe respons op kleine bewegingen aan het stuur wel wat gewenning vereist.

“It takes time to learn to think your way round corners, but when you get there, I must say this is a genuinely exciting car to drive. It doesn’t feel as cumbersome as all the other SUVs, and you get the impression it was engineered by people who were involved because they wanted to be. Not because they’d done something wrong.”

In tegenstelling tot de Q5 al met al best een puik ding dus, die Stelvio. Volgens Jeremy is het zelfs de enige SUV die interessant is:

“It’s the only SUV that’s quite tempting.”

Maar ben jij dat met hem eens, of ga je toch liever voor de Q5? Of misschien toch maar voor de GLC?