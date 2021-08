Montoya: “Verstappen liet mij eruitzien als een held”

Montoya is niet meer boos op Verstappen.

In de F1 wereld is het schering en inslag dat de helden van vroeger wat te zeggen hebben over de helden van nu. Dat is ook logisch, want journalisten vragen hen soms naar hun mening. Sommigen geven dan wat kleurrijkere antwoorden dan anderen. Vroeger waren Jackie Stewart en Eddie Irvine bijvoorbeeld heel bedreven in het poneren van boude claims. Van hen hebben we echter al even niks meer gehoord. Gelukkig hebben we altijd nog Sjaak Nieuwstad om op terug te vallen. En de laatste tijd bemoeit ook Juan Pablo Montoya zich vaker met de koningsklasse.

Nou is ‘One Pablo’ een van mijn persoonlijke favorieten. Zijn debuut in de F1 volgde een jaar nadat ik de sport die hard ben gaan volgen. Als BMW-fan was een favoriet uitkiezen om voor de ‘rooten’ thuis op de bank niet zo moeilijk. Met zijn wilde rijstijl maakte Juan Pablo het regerend kampioen Michael Schumacher direct lastig. In pas zijn derde Grand Prix op Interlagos duwde hij Schumacher zelfs brutaal aan de kant na de start, waarna hij op weg leek te gaan naar een sensationele zege. Uitgerekend Jos Verstappen stak daar echter een stokje voor. Jos the boss werd namelijk op een ronde gezet door Juan en klapte daarna pardoes achterop de Williams van de Colombiaan.

Montoya bleef daar destijds al redelijk koel onder. Misschien dacht hij dat als hij nu al bijna zijn derde race in de sport had gewonnen, er nog wel veel meer mogelijkheden zouden komen. Dat liep echter een beetje anders. Schumacher en Ferrari bleken dat jaar en in de jaren die volgden uitermate dominant. Toen een switch naar McLaren ook niet het gewenste resultaat opleverde voor Montoya, zei hij de sport midden in het seizoen van 2006 gedag. Hij had op dat moment zeven zeges achter zijn naam staan. In de twee jaren die volgden deed McLaren weer mee om de hoofdprijzen…

Montoya is echter content met zijn carrière en is ook absoluut niet meer boos op Jos Verstappen. Sterker nog, hij denkt dat Jos hem misschien zelfs een dienst bewezen heeft:

Ik weet nog dat het later in die race ging regenen. De regenbanden van Michelin waren altijd minder goed dan de Bridgestones. Daarbij ging onze auto destijds ook nog wel eens stuk. Dus waarschijnlijk had ik toch niet gewonnen. Jos liet me er echter uitzien als een held, want wat bij kijkers bleef hangen is dat ik Schumacher had verslagen en de race ging winnen. Juan Pablo Montoya, koestert geen wrok

Over de kwaliteiten van Jos Verstappen heeft Juan ook nog wel wat te zeggen:

De coureurs hadden destijds onderling veel minder contact. Ik sprak eigenlijk alleen met Alonso, Barrichello en soms met Massa. Dat was toen zo en ik dacht ook dat het zo moest zijn. De andere coureurs zijn je concurrenten. Iedereen zei altijd van Jos dat hij heel snel was, maar hij heeft nooit het materiaal gehad om het maximale uit zijn carrière te halen. Juan Pablo Montoya, vindt het niet leuk als je hem One Pablo noemt

Waarvan akte. Ken jij de andere coureurs nog die in 2001 achterop de Williams klapten? Laat het weten, in de comments!