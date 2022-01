Man rijdt 1.500.000 kilometer met Tesla, moet veel vervangen

Een man heeft 1.500.000 kilometer gereden met een Tesla. Een paar dingetjes moesten op de route wel vervangen worden om zo ver te komen.

Een hete vraag in deze tijden van EV transitie, is ‘hoe lang houden die gebakjes het eigenlijk vol?’. Voor de gemiddelde leasert of privé koper met eens tel zonnepanelen op het dak is het waarschijnlijk niet zo belangrijk. Die halen financieel namelijk voldoende uit zo’n elektrische wagg0l voordat de schroothoop een reële optie wordt onder het mom ‘na mij de zondvloed’. Maar de gemiddelde leeftijd van auto’s in het Nederlandse wagenpark is zo’n elf jaar. Hoe zit het op dat moment nog met de levensvatbaarheid en toekomst van EV’s?

De Tesla Model S is misschien wel de eerste auto die ons daar een goed antwoord op kan geven. Het model kwam immers een kleine tien jaar geleden op de markt. Onlangs zagen we al een Fin die niet zo blij was met zijn oude Model S en die opblies vanwege hoge kosten die hij moest maken voor een nieuwe accu. Maar er zijn ook mensen die het anders aanpakken en die niet beknibbelen op ‘regulier onderhoud’.

Zo is daar taxi-chauffeur Hansjörg von Gemmingen-Hornberg, wiens ouders niet konden beslissen of ze hem nou Hans of Jörg zouden noemen en daarom opteerden voor Hansjörg. Deze beste man heeft met zijn Tesla Model S inmiddels 1.500.000 kilometer afgelegd. Affengeil. Hoeveel stoelen er in die tijd de revue hebben gepasseerd weten we niet. Wel hoeveel accupakketten en elektromoteren er doorheen zijn gejaagd.

De Model S is inmiddels namelijk bezig aan zijn derde accu. De derde is veruit de beste gebleken, want de eerste kwam maar tot 288.000 kilometer en de tweede tot 150.000 kilometer. Dat betekent dat de derde er nu, in zijn eentje, dik een miljoen kilometers op heeft zitten. Best indrukwekkend hoewel het de vraag oproept waarom de eerste twee units dan relatief knaak waren.

Qua motoren is de P85 (met enkele motor dus) bezig aan zijn vierde aggregaat. Drie units hebben in de loop van de jaren het loodje gelegd. Voor een motor met weinig bewegende onderdelen is dat wellicht geen indrukwekkend resultaat. Doch een Porsche 996 heeft ook wel een paar austauschmotoren nodig om 1.500.000 kilometer te halen.