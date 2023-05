Max Verstappen hoeft het ultieme record niet zo nodig te verbreken

Max Verstapen wil gewoon lekker racen en aast niet op records. Zegt hij.

Max Verstappen heeft eigenlijk alles al waar hij zijn hele leven voor heeft gewerkt. Hij rijdt in de Formule 1, rijdt zelfs vooraan en heeft bovendien al een poosje zijn ultieme doel op zak; een wereldtitel. Sterker, het zijn er inmiddels twee.

Op zich is dat hartstikke leuk voor de jonge Belg uit Monaco met een Nederlands paspoort. Alleen heeft hij misschien wel wat vroeg gepiekt. Want wat valt er nog voor eer te behalen als je alles al hebt bereikt?

Nou, méér bereiken natuurlijk…

Max hoeft het ultieme record niet zo nodig

En met het ultieme record bedoelen we natuurlijk de eerste worden die 8 wereldtitels op zijn naam zet. Momenteel wordt dat record nog gedeeld door Michael Schumacher en Lewis Hamilton. Alhoewel die laatste er natuurlijk 8 had moeten hebben. No Mikey. No!

Of zes, dat kan natuurlijk ook, dankzij Nelsiño Piquet. Maar goed, in de boekjes hebben beide grootheden 7 wereldtitels en dat record blijft de komende 5,5 jaar in elk geval gewoon in de boeken staan. En als het aan Max ligt, hoeft dat niet perse te worden veranderd. Hij hoeft niet zo nodig de beste aller tijden te worden.

Max staat nog tot 2028 onder contract bij Red Bull en als hij in die jaren alles blijft winnen, zou bij op 8 titels komen te staan. Maar of dat gaat gebeuren, is maar de vraag. Zo moet alles goed blijven gaan en moet vooral de auto competitief blijven.

Verder is het maar de vraag of hij zich in die jaren volledig kan blijven focussen op de Formule 1. Als hij buiten de baan ook een boel andere leuke dingen gaat doen, wordt het lastig om zich helemaal te blijven focussen.

En dan rijst meteen de vraag; is Max Verstappen zich aan het voorbereiden op een exit uit de Formule 1? Hij laat namelijk gene kans onbenut om te zeggen dat hij zich op de lange termijn niet meer zo actief ziet binnen de sport. Nu weer dus, tussen de regels door.

Wat denk jij? Maakt hij de jaren tot 2028 vol en zo ja, gaat hij daarna nog even door?

Laat het weten in de comments!