Gaafste concept car van 2022 gaat in productie!

Kennen we de Hyundai N Vision 74 nog? Het lijkt erop dat de Koreanen meer van plan zijn met deze auto.

Als we lekker worden gemaakt met een hele gave concept car kunnen er twee dingen gebeuren: óf er wordt niks mee gedaan óf de productieversie wordt een slap aftreksel. De übercoole Hyundai N Vision 74 waar de Koreanen vorig jaar mee kwamen leek in de eerste categorie te vallen. Het is typisch een auto die nooit voor productie bedoeld is. Of toch wel…?

Er klinken nu hoopvolle geluiden uit Korea. Het lokale nieuwsmedium Money Today weet namelijk te melden dat Hyundai binnenkort een evenement genaamd Pony Day organiseert. Op deze dag zouden ze de productieversie van de Hyundai N Vision 74 presenteren.

De auto gaat dus waarschijnlijk Pony heten, net als de Pony Coupe Concept uit 1974 die als inspiratie diende. Die auto was ontworpen door niemand minder dan Giorgetto Giogiaro, die later in dezelfde stijl ook de Lotus Esprit en de DeLorean DMC-12 tekende.

Als de Hyundai N Vision 74 inderdaad in productie gaat zal die natuurlijk minder extreem zijn dan de concept car, maar dat is in dit geval niet erg. Zonder spoiler en grote diffuser willen wij ‘m ook gerust hebben.

Het ontbreekt Hyundai in ieder geval niet aan lef om een concept car zonder al te grote veranderingen in productie te brengen. Dat hebben ze inmiddels wel bewezen met de Ioniq 5 en Ioniq 6, die aardig dicht bij respectievelijk de 45 EV Concept en de Prophecy Concept zijn gebleven.

Volgens de Koreaanse bron zou Pony Day voor 27 mei in de agenda staan. Als zij juist geïnformeerd zijn krijgen we die datum dus meer te horen én te zien. We zijn zeer benieuwd.

Bron: Money Today