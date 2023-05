Lezersvraag: Wat is de langste rit die je ooit hebt gemaakt?

En daarmee bedoelen we dus niet de wekelijkse zondagse rit naar schoonmoeder op zondagmiddag, die voelt als 18 uur, maar echt de allerlangste rit die je hebt gemaakt…

Roadtrips zijn tof. Althans, als je er zelf voor kiest. Koffers pakken, auto inladen en gaan. Geen gedoe met vliegtuigen van Transavia die niet opstijgen, geen rijen voor de douane. Nee, gewoon gaan en genieten van de rit.

Ondergetekende doet het helaas niet zo heel vaak meer, maar kon er in het verleden altijd enorm van genieten. Clio volgetankt, schone kleertjes mee, slof Marlboro en blikjes cola op de passagiersstoel en rijden maar. Naar de zon en het liefst in 1 keer.

Wat is de langste rit die jij ooit maakte

Maar met de Clio kwam ik vaak niet verder dan de Cote d’Azur en dan was ik als bestuurder op. Terwijl het nog veel veder kan, natuurlijk. Dat heb ik afgelopen december wel beween, alleen niet meer in een Clio.

Ik reed toen in 1 ruk van Loenen aan de Vecht naar Alicante in Spanje. 2000 kilometer in 16 uur. En ik had nog wel verder gekund, het enige dat moe was, waren mijn armen. Van het stuur vasthouden. Zo’n Cayenne diesel is een fijne reisgenoot.

Maar ik weet zeker dat ik niet de enige ben die zo’n rit in 1 ruk heeft gemaakt, er zullen vast mensen zijn die verder hebben gereden. In 1 keer natuurlijk. Of eigenlijk hoeft dat in 1 keer niet.

Vrienden van mij zijn namelijk in 2008 van Amsterdam naar Peking gereden om daar de Olympische Spelen bij te wonen. Niet in 1 keer, maar in een paar weken. Dat zijn pas de verhalen.

Dus, de lezersvraag; wat is de langste rit die jij ooit hebt gemaakt? Waar vertrok je en waar kwam je uit? En wat kwam je tegen onderweg? En met welke auto deed je dat?

Goed, we zijn reuze benieuwd. Laat het ons maar gauw weten!!