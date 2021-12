Max Verstappen: “in auto van Lewis was ik al kampioen geweest”

Max Verstappen wordt nog één keer exclusief geïnterviewd voor de ontknoping in Abu Dhabi en spreekt uit wat hij vindt over zijn aartsrivaal en de huidige titelstrijd.

Nog één nachtje slapen en dan weten we wie er kampioen wordt: wordt het weer Lewis Hamilton die een achtste titel binnensleept, of wordt het Max Verstappen die zijn eerste krijgt? Max heeft natuurlijk een wereldseizoen achter de rug, maar het ging niet zonder slag of stoot. Hij heeft een aantal keer flink punten misgelopen en dat lag niet altijd aan hemzelf. De historische gelijke stand in de finale is mooi, maar met iets andere omstandigheden was het al lang bepaald.

Interview met Max

Ondertussen is iedereen vrienden aan het worden met de baan in Abu Dhabi, maar Max Verstappen had nog tijd voor één exclusief interview met De Telegraaf. Daarin neemt de Nederlander wat opvallende dingen te zeggen, helemaal over de strijd met zijn huidige aartsrivaal Lewis Hamilton.

Er worden een aantal vragen gesteld waar op zich redelijk ‘des Max’ op geantwoord wordt. Of hij bezig is met de Nederlandse fans? Ja, maar beperkt. Max probeert deze race te benaderen zoals elke andere race, want je kunt niks forceren. Je best doen en rijden zoals je altijd doet, zoals Max zelf zegt ‘altijd tot het gaatje gaan’, gaat ook gewoon gebeuren in deze laatste race.

Max en Lewis

Een wat opvallendere passage uit het interview is dat Max Verstappen de rivaliteit tussen Lewis Hamilton bij Lewis Hamilton heeft over ‘hem’. Volgens Max heeft het seizoen te veel de ware aard van mensen laten zien en niet altijd positief. Dat heeft niet enkel te maken met de touché in Silverstone, maar met het hele seizoen.

Zo wordt gevraagd of Lewis bang zal zijn voor Max. De Nederlander zegt dat Lewis dat nooit zal toegeven, maar Max is ook niet bang voor Lewis. “Hij is een andere coureur dan ik, minder agressief. Hij weet niet hoe hij moet racen zoals ik doe. Dat kan ik hem ook niet kwalijk nemen, want dat heeft hij nooit kunnen leren zoals ik dat heb gedaan van mijn vader.”

“In Lewis’ auto had ik al lang gewonnen”

De vraag “vind jij dat je de beste coureur bent” wordt gesteld, en daar heeft Max een eenvoudig antwoord op: ja. Zoals hij zelf zegt, zo moet je er ook in staan, waar doe je het anders voor? Hij voegt er wel aan toe dat de erkenning van ‘de beste zijn’ niet van anderen moet komen, maar voor hemzelf en de mensen die dicht bij hem staan. Wel gooit hij een quote erin die we niet hadden verwacht: “als ik in zijn auto had gezeten, was het seizoen allang beslist geweest.” Ook Max lijkt dus de ‘heerschappij’ van Lewis deels toe te kennen aan de auto.

“Niet naar mijn hand”

Verder wordt nog gevraagd naar tegengeluid vanuit zowel Mercedes als de FIA. Zo wordt ingehaakt op de instelling van Mercedes dat Max ‘super-agressief’ is en hij alles zal doen om Hamilton uit te schakelen. Max zegt dat er van uitschakelen geen sprake is, enkel hem verslaan. Dat doet hij als hemzelf, aldus Max. Of je dat als agressief of niet agressief ziet is een kwestie van interpretatie. “En ja, ik doe er alles aan om te winnen. Als ik zo niet denk, kan ik beter thuisblijven. Wanneer ik die instelling niet had gehad, zaten we hier ook niet met een gelijk aantal punten. Dan was hij al kampioen.”

De drie grote incidenten die Max een berg punten hebben gekost zijn de klapband tijdens de GP van Azerbeidzjan, de mislukte remactie van Valtteri Bottas tijdens de GP van Hongarije en natuurlijk het 51G-beleid van Hamilton op Silverstone. Max heeft niet het gevoel dat de stewards coulant zijn geweest richting hem tijdens deze incidenten en meer. De straf die Hamilton kreeg voor het, in Verstappen zijn ogen, expres eraf rijden op Silverstone, was té mild om nu aan te komen zetten met puntenaftrek voor een soortgelijk incident. Ook het gelijk aantal punten is eigenlijk niet zoals de Nederlander het liever zag. “Die hype nu over het gelijke aantal punten interesseert mij ook niet. Ik had eigenlijk al kampioen moeten zijn. Laat ik zeggen dat ik niet gelukkig ben geweest met beslissingen die zijn genomen.”

Laatste race

Eigenlijk moet het heel simpel zijn: om kampioen te worden, moet ofwel Max Verstappen ofwel Lewis Hamilton boven de ander eindigen. De spanning zit er nog goed in. Na nog één vrije training (VT3) en een kwalificatiesessie vandaag wordt het morgen om 14:00 voor de buis gekluisterd zitten voor de GP van Abu Dhabi.

