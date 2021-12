GP Abu Dhabi 2021: tijden en wat je moeten weten

Dit weekend is het laatste en spannendste van het jaar. De GP Abu Dhabi 2021 zal het strijdtoneel worden voor de beslissing in het WK.

Kennen jullie de laatste race 13 jaar geleden nog? De GP van Brazilië 2008 was een spectaculair slotstuk. In een overigens niet heel erg spannend seizoen, was de race op Sao Paulo superspannend. Het was de laatste race waarin Felipe Massa en Lewis Hamilton de wereldtitel binnen konden slepen. Felipe moest daarvoor winnen, Hamilton moest minimaal vijfde worden. Dat gebeurde pas in de laatste bocht. Sommige dingen kun je niet zo mooi regisseren. Met dit seizoen is dat krek eender. Bijna elke race was heel erg spannend.

Hoe laat begint de GP Abu Dhabi 2021 eigenlijk?

Voordat we verder gaan met de voorbeschouwing, beginnen we even met de planning voor dit weekend:

10 december

10:30 – 11:30 | Eerste vrije training

14:00 – 15:00 | Tweede vrije training

11 december

11:00 – 12:00 | Derde vrije training

14:00 – 15:00 | Kwalificatie

12 december

14:00 – 16:00 | Race

GP van Abu Dhabi

De Grand Prix van Abu Dhabi is nog niet eens zo heel erg oud. De eerste race werd verreden in 2009. Jenson Button was toen al wereldkampioen. De overwinning van Sebastian Vettel gaf aan wat we konden verwachten. De races zijn zelden echt spannend en leveren nauwelijks een spannende race op. Ja, in 2016. Dat was voor de moeder van Nico Rosberg en Paddy Lowe heel erg spannend, maar de rest vond het niet zo boeiend.

Het Circuit Yas Marina Circuit

Uiteraard is ook dit weer een Herman Tilke-tempel. Bijna letterlijk. De architectuur en ligging (in de haven) is vele malen indrukwekkender dan de baan. Het zijn een paar rechte stukken met wat krappe bochten. Gelukkig is de baan aangepast voor dit seizoen. Het moet makkelijker zijn om in te halen. Nu was dat nooit zo’n probleem. Als je een motor hebt met meer vermogen heb je twee enorme echte stukken waar je met de DRS je opponent kunt inhalen.

De aanpassingen zijn subtiel. Bocht 5 is nu één bocht en geen krappe bochtensectie. Jammer voor de Max Fans, want daar deed de Red Bull het altijd erg goed. Hetzelfde geldt voor Bochten 11-12-13. Dat is nu één bocht geworden. Een lange, snelle doordraaier. Wederom in het voordeel van Mercedes. Nu is dat vrij discutabel, want Red Bull heeft al successen gescoord op ‘Mercedes-banen’ en vice versa.

GP Abu Dhabi: resultaten van 2020

In het verleden behaalde resultaten bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst. Al helemaal niet in de Formule 1. Maar statistieken liegen niet en kunnen wel degelijk een beeld geven van wat we kunnen verwachten.

Hoe ging het ook alweer met de kwalificatie van de GP van Abu Dhabi 2020?

Het was voor de derde keer in zijn Formule 1-carrière dat Max Verstappen pole position pakte. Daarvoor was het Brazilië 2019 en de eerste was Hongarije 2018. Het was voor het eerste dat Mercedes niet op pole stond op Abu Dhabi.

Wie reed de snelste raceronde tijdens de GP van Abu Dhabi 2020?

Daniel Ricciardo pakte in zijn laatste race voor Renault de snelste ronde. Hij zette een tijd neer van 1:40.926 in ronde 55 (van de 55 in totaal).

Hoe zag het podium eruit tijdens de GP van Abu Dhabi 2020?

Op nummer 1 stond Max Verstappen, op 2 Bottas en Hamilton op 3. De persconferentie was potsierlijk. De pers wist al via Toto Wolff dat de motoren teruggeschroefd waren, maar Lewis en Valtteri speelden de vermoorde onschuld.

Wat je moet weten over de GP van Abu Dhabi

Bij de race zijn er de nodige dingen die je moet weten voor dat het van start gaat. We nemen ze even kort met je door, zodat je meer weet dan je collega’s (ook al hebben die sinds kort een baan bij NENT):

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP van Abu Dhabi 2021?

Voor de GP van Dhabi 2021 neemt Pirelli de C3, C4 en C5 banden mee. Dit houdt in dat de zachtst mogelijke banden mee worden genomen. C3 is wit, C4 is geel en C5 is rood. Als we kijken naar de statistieken, dan is dat in het voordeel van Red Bull. Die kunnen over het algemeen beter overweg met de zachtere compounds, terwijl de Mercedes W12 ijzersterk is op e hardere compounds.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Abu Dhabi 2021?

Potjandrie, het blijft wederom droog! Ook bij de derde race in de zandbak is de kans op neerslag minder dan nihil. Tijdens de vrije trainingen en kwalificatie is de kans 2%, op de race zelfs 0%! Zoals we op Bahrein konden zien is de wind interessanter. Dat kan nog weleens roet in het eten gooien. Helaas niet dit weekend, want er staat een zeer kalme noord-oostelijke wind. Windkracht 2-3 maximaal. Qua temperatuur wordt het zo’n 24 tot 26 graden tijdens de race. Iets kouder dus dan de week ervoor.

Welke kansen heeft Max Verstappen voor de GP van Abu Dhabi 2021?

Ja, Max Verstappen won weliswaar deze race vorig seizoen, maar het was wel een beetje een schertsvertoning. De Mercedessen waren ineens een stuk trager. Toto Wolff had aan sommige (maar niet alle) media bevestigd dat ze inderdaad met teruggeschroefde motoren reden. Alle titels waren al lang binnen. Deze baan is sinds 2014 Mercedes-territorium. De veranderingen lijken ook niet echt te helpen, alhoewel we echt eerst moeten zien hoe het verloopt in de trainingen en kwalificatie om daar een deugdelijk oordeel over te kunnen vellen.

Verstappen heeft het voordeel dat hij voor staat in het kampioenschap. Hij is de enige coureur die ervan profiteert als ‘ie niet finisht. Echter kan hij niet als een bezetene rijden, want sinds vorige race zijn alle ogen nog meer op zijn gedrag op de baan gericht. De temperatuur is echter wel in het voordeel, evenals de banden. Ook kan Verstappen in derde sector enorm veel tijd goedmaken die hij in S1 en S2 gaat verliezen.

Abu Dhabi is echter geen flipperkast zoals Jeddah vorige week, dus de kans op een crash is minder groot. En als het gebeurt is de kans op een safety car of rode vlag veel kleiner. Vergeet ook niet dat de overwinning van Verstappen enorm geflatteerd was en een cadeautje van Mercedes. Uiteraard kan alles gebeuren, maar in principe zal Hamilton vrij eenvoudig wegrijden. Het verschil in auto is de laatste races veel te groot.

Wat zeggen de wedkantoren over de kansen van Max Verstappen?

Hij heeft een grote kans om de race (en dus het kampioenschap) te winnen. Helaas is die voor Hamilton flink groter. De kans voor Verstappen is zo’n 30-35%, die voor Hamilton is 65-70%. Lewis Hamilton heeft natuurlijk meer momentum door de laatste drie races ondanks alles te winnen.

Daarbij is de Mercedes W12 nog altijd de snellere auto. Met handige pitstop strategieën, gewaagde racemoves en veel bravoure heeft Red Bull kunnen pareren, maar in ‘schone lucht’ is de Mercedes simpelweg sneller. Verstappen heeft dus echt geluk nodig (en als je op hem gaat wedden dus ook).

De wedkantoren handelen enkel en alleen met geld in het achterhoofd, geen sentiment. De race zal waarschijnlijk minder spannend zijn dan wij allemaal willen geloven. Mercedes op pole (grootste kans) en een vrij eenvoudige overwinning voor Hamilton zijn het meest waarschijnlijk.

Waar kan ik de GP van Abu Dhabi 2021 volgen?

De race is een happening, daarom zijn er meerdere manieren om te kijken.

Channel 4

Speciaal voor de gelegenheid wordt de race ook op Channel 4 uitgezonden in samenwerking met SkyTV. Hiervoor heb je natuurlijk wel Channel 4 in je pakket nodig (de meeste uitgebreide pakketen hebben het er wel in zitten).

Ziggo

Ook bij Ziggo kun je de race kijken. Heb je al een abonnement op Ziggo Sport, kun je alles volgen. Maar heb je geen Ziggo, dan kan het ook! Het komende weekend wordt alles namelijk opengezet. De trainingen, kwalificatie en race kun je live volgen. Ook het F1-café en de voor- en nabeschouwing zijn te zien. Het is de laatste race die we kunnen zien bij Ziggo, met Olav Mol als commentator en Jack Plooij is sfeerproever in de pitstraat. Geniet nog maar van deze olijkerts, volgend jaar wordt het veel serieuzer.

F1TV

Het is zeker niet onverstandig om even snel een abonnement op F1TV te nemen. Als je kijkt naar de kosten (60 euro), dan krijg je enorm veel waar voor je geld. Je kunt alle races terugkijken van de afgelopen 30 jaar. Ook de voor- en nabeschouwing met Will Buxtom kun je zien. En wat te denken van Palmers analyses of alle andere races die dat weekend plaats vinden. Bij NENT moet je 13,99 per maand gaan betalen, dus F1TV is completer en goedkoper. Geniet er dus van zolang het nog kan.

Streams

Er zijn ook diverse streams op het internet te vinden. Deze varieren van matig tot slecht. Ze zijn echter wel gratis. Maar wordt niet boos als op het beslissende moment het beeld stilvalt.

Voorspelling redactie GP van Abu Dhabi 2021:

Wouter

Bottas Gasly Pérez

Mad Max ramt Lewis in de eerste bocht eraf. De kwalificatie gaf de fans van Hamilton nog wel wat hoop, want het wordt weer een Mercedes frontrow. Max kwalificeert zich slechts als derde, maar hij remt iets te laat voor bocht één. Door de vervelende crash vallen Lewis en Max beiden uit en tadaa: Max is kampioen. Wouter, geen prominent bij NENT. Verschijnt wel bij BNR.

Michael

Verstappen Hamilton Bottas

Wij hebben al ongeveer een jaar lang een belangrijke race op de agenda staan voor 12 december. Maar dan hebben wij het over de Junkyardrace van 12 december, niet over de laatste F1 race van het seizoen. De afgelopen jaren zat iedereen van de heren coureurs dan al met een half been in het vliegtuig naar zijn tropische eiland.



Niets is minder het geval in 2021. Ja, het wordt spannend en ja het wordt slecht voor de bloeddruk van mensen. Het kan natuurlijk nu echt beide kanten op vallen. En daarmee bedoel ik. Lewis gaat of wegrijden of Max kan hem net wel dwarszitten.



Die ‘normale’ pechvogel lijkt namelijk niet meer aanwezig dus Max en Lewis zullen niet uitvallen door pech. Welke kant valt het op? Ik gun het natuurlijk Max wel een keer. Dus laten we hopen dat hij hem pakt! Goed voor de sport en superleuk voor de fans. Michael, voorzitter van de Valtteri Bottas fanclub

Jaap

Verstappen Hamilton Pérez

En toen hadden we er nog eentje. En wat voor een. Voor het eerst sinds 1974 gaat het F1 circus weer naar de laatste race met een gelijke stand in het kampioenschap.Vorig jaar won Max Verstappen op het circuit van Abu Dhabi, maar toen hadden de Mercs de motoren teruggedraaid.



Dat laatste zal dit jaar waarschijnlijk niet gebeuren…Maar dat eerste natuurlijk wel!!1! Max Verstappen pakt namelijk gewoon de winst en de zege in het wereldkampioenschap. Straatfeest!



Hamilton en Perez moeten het doen met P2 en P3. Na de wedstrijd maakt HAM bekend dat hij stopt met de F1, om carrière te maken als politiek activist/vlogger. Secretaris van de niet-anti Hamilton fanclub

Autoblog zal sowieso verslag doen van de kwalificatie en de race. Gaat dat zien!