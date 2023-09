Ja! Deze kritiek op Max is volledig terecht

Op de baan is Max een held. Maar buiten de baan lijkt het een gierige knieperd…

Het volgende stukje wordt misschien een beetje wennen voor veel van onze lezertjes. We gaan namelijk een artikel maken waarin we Max Verstappen niet de hemel inschrijven. Sterker, dat gaan we eens helemaal niet doen.

Max is namelijk een beetje dom geweest. Een gierige knieperd, zou je ook kunnen zeggen. Want Max heeft personeel nodig, maar wil dat niet betalen. En voor een start-up zonder knaken is dat nog wel voor te stellen, maar voor iemand die rond de 60 miljoen per jaar binnenharkt absoluut niet…

Max Verstappen is een gierige knieperd

Wat is nou het geval? Max heeft een advertentie geplaatst waarin hij op zoek is naar iemand die het team van Verstappen.com komt versterken. Na alle rooskleurige plaatjes die werden geschetst, kwam aan het eind van de vacature de aap uit de mouw. Kijk maar.

Gelezen? Je mag dus bij Max komen werken, maar je krijgt er geen cent voor betaald. Ja, je krijgt korting op die afzichtelijke rotzooi de merchandise die via de shop wordt verkocht. Toch fijn, dat je honger kunt lijden omdat je geen geld hebt om eten te kopen, maar dat wél in een shirt van Max kan doen…

Social media ontplofte nadat men lucht kreeg van de vacature. En op zich wel terecht, want kom op zeg. Knieperd. Met je 60 miljoen per jaar, maar geen minimumloon uitbetalen voor je medewerkers. Is ook wel echt heel sneu.

Maar goed. Mocht je interesse hebben in een functie waarbij je je uit de naad moet werken, je kans maakt op de toorn van Verstappen senior en er geen cent voor krijgt… Dan heb je pech. De advertentie is razendsnel van de site verwijderd. Evenals de reacties onder de berichten op X.

Niet slim dit Max, niet slim. Vooral omdat het deze keer naast alle onzin eigenlijk wel terecht is dat men hier iets van vindt.