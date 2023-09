Ja. We blijven gewoon lekker in de file staan met z’n allen. Bedankt overheid!

Al is het -gelukkig- bijna helemaal uit ons collectieven geheugen verdwenen, maar drie jaar geleden zag het leven er heel anders uit. Inderdaad. Corona. Lockdowns. Mondkapjes. Wappies. Alles. Een bizarre tijd die hopelijk nooit meer terug zal komen.

Maar hoe ontzettend kl#te het leven ook was in die tijd, er zaten ook best goede kanten aan. Je hoefde niet op bezoek bij je schoonouders bijvoorbeeld. Of kussen met je collega op 1 januari 2021 hoefde ook niet. Als je die collega überhaupt zag, want de meeste mensen werkten thuis.

En over dat laatste gaan we het nu eens hebben

We blijven lekker in de file staan met z’n allen

Want als corona ons 1 ding heeft geleerd, is dat thuiswerken anno 2020-2023 een behoorlijk goed alternatief is. Je kon lekker vanuit je bed in je pyjama een call doen met je collega’s, terwijl je de kat aaide en een bal naar de hond gooide.

En het beste; je stond niet in de file. Want je hoefde niet naar kantoor. Dat was echt wel erg prettig hoor. Dus daarom was er een wetsvoorstel waarin werd geopperd om vast te leggen dat je lekker thuis je uurtjes wilde maken.

Een bedrijf met meer dan tien werknemers mocht in dat wetsvoorstel een verzoek tot thuiswerken dan niet zomaar weigeren. Datzelfde zou gelden als een werknemer juist wél naar kantoor wil. Alleen als het écht niet anders kan, zou de werkgever kunnen verplichten om wel naar de zaak te komen.

De wet werd aangenomen door de Tweede Kamer en vandaag zou hij wel even door de Eerste Kamer fietsen. Maar niet dus. Een meerderheid heeft de wet verworpen en dus gaat het niet door. En daarom blijven wij met z’n allen dus lekker in de file staan.

En toen ondergetekende vanmorgen met z’n ouwe Saab in de file stond richting Amsterdam, had hij nog de hoop dat de wet er wél doorheen zou komen. Maar helaas. Ach ja, dan is een auto met Autopilot weer wat beter te rechtvaardigen.

Ieder nadeel heb ze voordeel!