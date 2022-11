Max Verstappen haalt Hamilton in als bestbetaalde F1-coureur

Sir Lewis heeft nog steeds het vetste salaris, maar wereldkampioen Max Verstappen harkte dit jaar toch het meest geld binnen.

Een echte sportman doet het natuurlijk niet voor het geld, maar als je miljoenen verdient is dat wel een leuke bijkomstigheid. Dat zit bij Formule 1-coureurs wel goed. Wie er dit jaar de meest miljoenen op zijn bankrekening krijgt? Dat zocht Forbes netjes voor ons uit.

Rollen omgedraaid

Vorig jaar was het nog Lewis Hamilton die het meest geld binnen harkte, maar dit jaar zijn de rollen omgedraaid. Hamilton heeft nog steeds het dikste salaris, maar toch gaat onze eigen Max Verstappen aan kop in het lijstje van bestbetaalde coureurs. Dat zal ongetwijfeld iets met prestaties te maken hebben.

Max Verstappen

Volgens de berekening van Forbes was het salaris van Max Verstappen dit jaar 40 miljoen dollar, maar kreeg hij daar nog 20 miljoen aan bonussen bovenop. Daarmee streek hij in totaal 60 miljoen dollar op. Het omrekenen laten we trouwens even achterwege, want het maakt tegenwoordig weinig uit of je het over dollars of euro’s hebt.

Lewis Hamilton

Ondanks zijn salaris van 55 miljoen dollar staat Lewis Hamilton op nummer twee. Hij heeft namelijk geen dikke bonussen gekregen. Hamilton is uiteindelijk slechts zesde geworden in het kampioenschap, terwijl Russell in zijn debuutseizoen voor Mercedes vierde werd. George kan dus mooi om loonsverhoging vragen.

Fernando Alonso

Fernando Alonso hoefde evenmin te rekenen op een bonus, maar hij verdiende wel verreweg het meeste van alle middenveldcoureurs. De tweevoudig wereldkampioen kreeg bij Alpine een dik salaris van 30 miljoen dollar. Dat is waarschijnlijk meer dan Alonso gaat krijgen bij Aston Martin, maar toch zegt de Spanjaard ‘adios’.

Sergio Perez

Sergio Perez kreeg als tweede viool maar 10 miljoen dollar aan salaris, maar kon volgens Forbes nog wel rekenen op 16 miljoen dollar aan bonussen. Dit zou ongetwijfeld hoger zijn uitgevallen als Perez gisteren in Abu Dhabi wél tweede was geworden.

Charles Leclerc

Charles Leclerc verdiende relatief weinig in vergelijking met de stercoureurs van Red Bull en Mercedes. Hij krijgt dit jaar 23 miljoen dollar op zijn bankrekening bijgeschreven, waarvan 11 miljoen uit bonussen bestaat.

Daniel Ricciardo

De gedeelde zesde plaats is een pijnlijke. Daar vinden we niet alleen Vettel maar ook Ricciardo, die een salaris van 15 miljoen dollar had. McLaren heeft dit jaar weinig waar voor hun geld gekregen, we kunnen niet anders zeggen. Ricciardo heeft overigens nog wel een bonus van 2 miljoen dollar gekregen volgens de informatie van Forbes.

Top 10 bestbetaalde F1-coureurs 2022

Hieronder het complete lijstje met best betaalde Formule 1-coureurs:

Coureur Salaris Bonus 1. Max Verstappen $40 miljoen $20 miljoen 2. Lewis Hamilton $55 miljoen – 3. Fernando Alonso $30 miljoen – 4. Sergio Perez $10 miljoen $16 miljoen 5. Charles Leclerc $12 miljoen $11 miljoen 6. Sebastian Vettel $15 miljoen $2 miljoen 7. Daniel Ricciardo $15 miljoen $2 miljoen 8. Carlos Sainz $8 miljoen $7 miljoen 9. Lando Norris $5 miljoen $6 miljoen 10. George Russell $3 miljoen $7 miljoen

Bron: Forbes