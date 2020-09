"Max Verstappen is een onvervalst feestbeest" - Autoblog.nl

Max Verstappen komt op ons over als een man die alleen leeft voor het racen. Maar na vijf uur, verandert Max kennelijk in een feestbeest.

Na een mooi resultaat in een race heeft Max het zelf wel eens gezegd: een feestje tot diep in de kleine uurtjes achteraf hoeft van hem niet per se. Liever stapt hij de privéjet in om zo snel mogelijk naar huis of de volgende bestemming te gaan. Zo hadden we eigenlijk de indruk dat Max een beetje een gezellige homebody is, die liever met goede vrinden en familie hangt dan met onbekende andere feestbeesten. Maar volgens iemand die het kan weten mag dat beeld de prullenbak in.

Nico Hülkenberg, als adoptie-Nederlander ondanks het leeftijdsverschil vroeger vaak actief voor dezelfde teams als Max, verklapt tijdens een podcast met GQ namelijk dat Max stiekem keihard gaat in da club:

Max laat niks op de tafel liggen, niet op de baan, maar ook niet in de club. Ik ken Max en Jos al lang en sprak altijd Nederlands met ze. Max geeft op alle fronten gas. Hij leeft volgens het motto ‘work hard, play hard’. Hij gunt zichzelf ook wat plezier na een zege en gaat die dan goed vieren. Een beetje zoals het ook in het verleden [van de sport] ging en zoals het ook hoort. Nico Hülkenberg, wil stiekem graag een Nederlander zijn

Wie had dat gedacht. Max Emilian gaat dus wel degelijk helemaal los van tijd tot tijd. Niet alleen op de baan, maar ook daarnaast. Hülkenberg vindt Max verder ook echt een toffe peer:

Hij deelt niet veel over zijn privéleven, maar het is echt een relaxte kerel, authentiek, direct, ik kan heel goed met ‘m opschieten. Nico Hülkenberg, voelt zich al een beetje Max’ teammaat

Het enige wat Hülkenberg net niet durft te doen in deze onvervalste lofzang is Verstappen bombarderen tot beter dan Hamilton. Die laatste is volgens hem namelijk ook heel goed:

Hamilton levert gewoon altijd. Of het nu droog is, sneeuwt of regent. Hij is er altijd om de punten op te pikken. Dat is waar racen om gaat, om er weekend in weekend uit weer te staan. En dan vooral op de momenten dat het telt. Lewis is simpelweg een killer. De man is een machine. Nico Hülkenberg, vindt eigenlijk iedereen goed behalve Magnussen

Enfin, ben jij ook een feestbeest? Laat het weten, in de comments!