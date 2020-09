Protestkanonnade tegen Tesla vanwege succes verlengd - Autoblog.nl

Elon Musk zou willen dat NeuraLink al helemaal doorgevoerd was. Dan kon hij namelijk wat mensen die zich uitsloven in een rechtszaak tegen Tesla beïnvloeden.

We hebben wel eens vaker geschreven dat het woelige tijden zijn voor Tesla. Maar eigenlijk is dat geen nieuws. Het zijn namelijk altijd woelige tijden voor Tesla. Elke keer ligt er wel weer een nieuwe horde klaar die genomen moet worden en twijfelen mensen of dat wel kan lukken. Tot op heden is het echter elke keer toch weer gelukt, wat natuurlijk linksom of rechtsom toch een knappe prestatie is van Musk en de zijnen. De volgende grote uitdaging is nu écht meer volume maken.

Nieuwe fabrieken

Want ja, Tesla gaat dit jaar ondanks de Rony Rona waarschijnlijk een record aantal auto’s afleveren. Maar het getal zit dan nog steeds rond de half miljoen auto’s. Dat aantal had Musk reeds enkele jaren geleden voorzien. Feitelijk ben je met zo’n aantal nog steeds een nichespeler. De Duitse premiums doen namelijk (grofweg) elk twee miljoen units per jaar. De aandeelhouders van Tesla verwachten overduidelijk dat er een explosieve groei zal komen van het aantal Tesla’s dat elk jaar verkocht wordt. Daarvoor moeten er nieuwe fabrieken gebouwd worden.

Vergunningen

En dat gebeurt ook. Na de succesvolle bouw van de fabriek in Shanghai, is Tesla druk bezig nieuwe fabrieken uit de grond te stampen in Texas en in Duitsland. Bij onze overburen is het autobedrijf al begonnen met de nodige werkzaamheden op een terrein in de buurt van Berlijn. Onlangs was de Muskias op bezoek in deze contreien en werd hij hartelijk ontvangen door het pluche van Volkswagen en de Duitse Behörde. Maar deze hartelijkheid kan in theorie nog steeds zo maar omslaan in ellende. Hoewel Tesla haar Duitse fabriek namelijk al bouwt, zijn de vergunningen daarvoor helemaal nog niet binnen.

Protestkanonnade

Afgelopen week kregen mensen die dit niet lekker zit de mogelijkheid om Tesla keihard af te stoppen. Het Brandenburger Landesumweltamt kreeg maar liefst 414 bezwaren binnen tegen de bouw van de fabriek. Gisteren waren er ook 56 sprekers gekomen die hun zegje wilde doen. Ironisch genoeg zijn het over het algemeen boomknuffelaars die de komst van Tesla’s fabriek laken, terwijl Tesla juist pretendeert de wereld te willen redden van CO2. De groenen vrezen echter dat de fabriek, gebouwd op een stuk land dat in een zogeheten Wasserschutzgebiet ligt, een zeer negatieve invloed zal hebben op het grondwater en de lokale voorraad schoon drinkwater. Eerder ketenden enkelen van hen zich ook al vast aan boompjes die Tesla later neergemaaid heeft.

Onzekere afloop

Omdat er niet voldoende tijd was om alle sprekers aan het woord te laten, gaat het gebeuren nu ongepland maandag door. Wat denk jij, zal het grote geld het winnen van de natuur? Of broedt de Duitse overheid op een dikke vette naaistreek jegens Tesla als payback voor de boete die Volkswagen in de Verenigde Staten kreeg voor dieselgate? Laat het weten, in de comments!