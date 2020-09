Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Rusland 2020 - Autoblog.nl

Wie is de braafste zoon en pakt de pole in moedertje Rusland?

Het is tijd voor wat normaal gesproken de saaiste Grand Prix van het jaar wordt. Zeker nu de Franse Grand Prix op Paul Ricard niet op de kalender staat dankzij de Rony Rona. Het F1 circuit van Sochi is namelijk de spirituele opvolger van het circuit in de haven van Valencia. Het is op zich best een puik idee om een bepaalde locatie voor meerdere doeleinden te gebruiken in deze drukbevolkte wereld. Maar spannende races levert het in het geval van het Sochi Autodrom niet op.

Wel apart dit weekend is dat voor het eerst dit jaar de tribunes weer bomvol zitten met mensen. Of nou ja, net zo bomvol als normaal in Rusland. Her en der zit een wolkje publiek. Waarschijnlijk bestaande uit mensen die een kaartje hebben gekregen van Vladimir Vladimirovitsj.

Een man die wel altijd zin heeft in deze race heet Valtteri Bottas. De Fin gaat altijd goed op dit zouteloze baantje. Kan hij dan eindelijk weer eens zijn teamleider Hamilton verslaan? In dat geval houdt hij de Brit nog even af van de evenaring van het record aantal zeges, dat nu nog exclusief in handen is van Michael Schumacher. Dat wordt dus spann0nd. En ach, ondanks het wat cynische verhaal hierboven zitten wij natuurlijk ook gewoon weer aan de buis gekluisterd. Het blijft immers F1. Zoals ze bij Dit Was Het Nieuws plegen te zeggen: er kan nog vanalles gebeuren…

Q1

Russell zoekt als eerste de baan op in zijn Williams, maar hij breekt zijn ronde af. De Brit is niet tevreden en roept over de radio dat de baan compleet anders aanvoelt dan eerder. Bottas zet meteen een lekkere tijd op de klokken die een seconde sneller is dan de tijd van Perez op plek twee.

De regie geeft aan dat Hamilton nog geen geldige tijd gezet heeft. Maar goed, dat is in deze sessie natuurlijk een intikkertje voor Mercedes en HAM. Verstappen geeft met zijn eerste ronde bijna twee seconden(!) toe op Bottas. De dominantie van Das Haus is eigenlijk alleen maar te omschrijven als bizar. Bij alle andere teams werken immers ook best talentvolle engineers.

Aan het einde van de sessie moet Vettel weer een beetje beven. De Duitser is wederom veel trager dan Leclerc, maar zijn laatste rondje is goed genoeg. Kimi vergallopeert zich in een ultieme poging Q2 te halen met de trage Alfa Romeo. Grosjean lijkt na een lastig weekend op weg naar een persoonlijke opsteker, maar dan is het Russell die de Fransman de fromage van de baguette eet. De Brit mag door naar Q2, de andere usual suspects voor een vroege exit in Q1 mogen douchen.

De afvallers: Grosjean – Giovinazzi – Magnussen – Latifi – Raikkonen

Q2

We zien een beetje een apart tijdlijstje aan het begin van Q2. De Mercs staan namelijk niet fier op P1 en P2. Hoe dan? Wel, vrij simpel: ze zijn samen met Max Emilian de enigen die trachten Q3 te halen op de mediums. Ondanks dat je behoorlijk veel tijd kan winnen met de softs over een rondje, hebben ze die marge immers. Toch is de marge net niet zo groot dat Mercedes ook op geel de toptijden rijdt, dus staat Ricciardo op 1 met daarachter Sainz en Perez.

Bottas sluit aan op P4, wat geen probleem is, maar Hamilton glibbert wederom buiten de track limits. Zijn tijd wordt daarom afgepakt. Natuurlijk nog steeds geen echt probleem. Met een rondje op half gas kan Hamilton zich alsnog plaatsen voor Q3 en zijn mediums slijten amper op het boterzachte asfalt van Sochi. Maar dan…

Vettel voelt de druk van Italië andermaal op zijn schouders rusten en vraagt iets teveel van zijn SF1000H. Je moet het de Germaan nageven, hij probeert het wel. Maar hij klapt ook in de boarding. Teamgenoot Leclerc kan nog net voldoende uitwijken om de viervoudig kampioen niet de T-bonen. Maar we krijgen wel weer een rode vlag, met nog 2:15 op de klok en met Hamilton die nog steeds geen tijd heeft gezet!

LH44 heeft natuurlijk in principe nog tijd voor een outlap waarmee hij een snel rondje in mag, maar het wordt wel krap. Alle auto’s staan in een rijtje bij het stoplicht, maar opvallend genoeg staat Hamilton niet vooraan. Bovendien heeft Merc voor de voorzichtige optie gekozen om HAM op de softs te zetten. Dat nadeel heeft hij dus sowieso al morgen.

Het is heel close, maar Lil’ Lewis komt met een tel of twee speling toch op tijd over de meet voor een rondje. Hij gaat naar P4 en dus naar Q3. Niet naar Q3 mogen de beide Ferrari’s, want ook Leclerc haalt het niet. Kvyat, Stroll en Russell zijn de andere drie die een zware pijp roken. Dat terwijl Kvyat in Q1 nog de derde tijd op de klokken zette. Voor Verstappen is er goed nieuws. Het team schat goed in dat de tijd die Max op geel had staan genoeg is voor de top-10. Hij is dus de enige die naast Bottas morgen mag starten op de mediums. Alleen nu nog even vooraan kwalificeren…

De afvallers: Leclerc, Kvyat, Stroll, Russell, Vettel

Q3

Want dat Max hier even derde wordt is allerminst zeker. Ricciardo, Perez en de McLarens zijn namelijk ook serieus rap onderweg (als we net doen alsof Mercedes niet bestaat tenminste). Ricciardo zet een 1:32.3 op de klokken. Een goede tijd want zijn teammaat Ocon geeft liefst acht tienden toe op de honingdas. Ook Sainz is duidelijk langzamer dan de Ozzie.

Bottas is niet eens veel sneller dan Ricciardo, maar ja daar is Hamilton dan weer. Hoppata, nu het erom gaat rijdt hij even zeven tienden sneller dan zijn Finse teammaat. Verstappen gaat in zijn eerste run naar P3, met vier duizendsten voorsprong op Ricciardo. Perez staat daar weer 42 duizendsten achter.

Bottas is sneller in zijn tweede run, maar lang niet snel genoeg. Hamilton piepelt ‘m dus gewoon weer. Ricciardo is niet sneller dan in zijn eerste run, waarmee Verstappen naar P3 lijkt te gaan. Maar dan is daar nog Perez. De Mexicaan die moet vertrekken bij zijn team net nu het daar de goede kant op gaat grist P3 weg van Verstappen. Of toch niet? De Nederlander is namelijk ook nog snel onderweg. Heel snel zelfs. MV33 gaat gewoon naar P2! Wat een welkome verrassing.

Morgen is Max dus ook de voorste man op de gele band bij de start. De Renaults en McLarens verdelen de plekken vijf tot en met acht. Max’ teamgenoot Albon doet het in vergelijk met onze held wat minder; hij komt niet verder dan P10. Daarmee staat AA23 ook achter Gasly in de Alpha Tauri. Wordt deze Russische Grand Prix morgen dan toch eindelijk een spannende Russische roulette?

F1 kwalificatie Rusland 2020: De volledige uitslag