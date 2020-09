Duitsland pakt voormalige CEO Volkswagen keihard aan - Autoblog.nl

Martin Winterkorn moet wellicht de Knast in.

Dieselgate is voor de meesten van ons een vage herinnering aan betere tijden, maar zeker in Duitsland ettert de kwestie nog even door. Hoewel de Volkswagen-top vervolging voor Herbert Diess en voormalige CFO Hans Dieter Pötsch heeft afgekocht voor 4,5 miljoen Euro per stuk, is de Duitse justitie namelijk nog niet klaar het issue. De honcho die de scepter zwaaide toen al het gesjoemel zich afspeelde lijkt de grote kop van Jut te worden.

Goed pensioen

Martin Winterkorn, ooit het helderste licht (of in ieder geval het best verdienende) van alle CEO’s van de op de DAX genoteerde bedrijven, viel immers keihard van zijn voetstuk toen dieselgate ‘uitkwam’. Het gezichtsverlies was natuurlijk zuur voor de topman, maar we leken ons verder geen zorgen te hoeven maken om Der Martin. Als dank voor bewezen diensten kreeg hij namelijk nog 1,7 miljoen Euro mee en mocht hij zijn pensioen van 93.000 Euro per maand houden.

Warme voeten

Toch wordt het nu mogelijk nog warm onder de voeten van Winterkorn, zo meldt Heise. Naast de zaken die al liepen tegen de gevallen hoogvlieger, wordt hem nu ook nog marktmanipulatie voor de voeten geworpen. Winterkorn zou immers informatie verzwegen hebben naar investeerders over de donkere wolk die boven het concern hing. Toen het gesjoemel uiteindelijk uitkwam, stortte de aandelenkoers van Volkswagen in.

De advocaat van Winterkorn beweert dat de betreffende informatie over het gesjoemel Winterkorn nooit bereikt heeft. De aanklager en het lokale gerechtshof wuiven dat verweer echter van tafel. Wordt dus vervolgd. Letterlijk en figuurlijk.