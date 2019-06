Max Verstappen is niet de driver of the day in Oostenrijk

De eer gaat naar iemand anders.

Ongeacht de beslissing van de FIA waar we met smart op zitten te wachten, reed Verstappen vandaag een weergaloze race in Oostenrijk. Maar echt, fabeltastisch. Je zou dan ook zeggen dat hij een shoe-in zou zijn voor de titel ‘Driver of the Day’. Maar niks is minder waar. Die distinctie gaat namelijk naar een enkelvoudig Grand Prix winnaar. Zijn naam: Robert Kubica.

Dan denk je nu wellicht: ‘oké, heb ik het waarschijnlijk gemist in alle opwinding, maar dan zal ‘ie Russell waarschijnlijk wel verslagen hebben’. Nou nee hoor, Robert kwam gewoon weer kansloos als laatste over de meet met drie ronden achterstand. Sterker nog, Russell zelf wist met de trage Williams juist Magnussen voor te blijven, dus die deed het een stuk beter.

De enige logische verklaring: een aantal geinponems hebben een actie op touw gezet om de verkiezing te hijacken. Een beetje zoals Voetbal International ooit de televisier-ring won. Op zich natuurlijk wel hilarisch. Plus, zo wint de sympathieke Pool tenminste nog iets dit jaar. Of Kubica zelf kan lachen om de actie of het stiekem ook wel een beetje gênant vind, is nog niet bekend. Hij zal er vast om kunnen lachen, toch?

Image-Credit: Formula1.com