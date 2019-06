BREEK: FIA neemt beslissing in de zaak VER vs LEC

Het vonnis is binnen.

Iedereen zat te F5-en. De website van de FIA lag even plat. Er was een vrij goed gefingeerd vals document in omloop waarop stond dat Max een straf van vijf seconden zou hebben gekregen. Het was kortom drie uur choas, maar de kogel is eindelijk door de kerk: MAX VERSTAPPEN WINT DE GRAND PRIX VAN OOSTENRIJK!!1!

De FIA heeft beschouwd de zaak tussen Max en Charles, met als uitgangspunt artikel 38.1 van de FIA Formula One Sporting Regulations betreffende een vermeende overtreding van Appendix L, hoofdstuk IV Artikel 2 van de FIA International Sporting Code. Het eindoordeel luidt: ‘no further action’.

De FIA oordeelt dat Max de volledige controle had over zijn auto op het moment dat hij die naast die van Charles zette. De FIA heeft ook opgemerkt dat Max vervolgens een late apex pakte en er onvoldoende ruimte was voor beide auto’s om samen door de bocht te gaan, waardoor contact plaatsvond. Echter is de FIA van mening dat dit niet volledig aan een van beide coureurs toegeschreven kan worden. Het doet de zaak daarmee af als een zogenaamd race incident.

Waarvan Akte. Straatfeest. Juichen!