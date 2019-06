Feuer und Flamme: McLaren Senna op de barbeque

Another one bites the dust.

Het is weer een heet dagje, niet alleen in Nederland, maar ook in Oostenrijk. Max vlamde op de baan en momenteel is de hitte waarschijnlijk vooral aanwezig in het hok van de stewards die zich buigen over de touché tussen Verstappen en Leclerc. Maar er was nog meer te beleven in de Steiermark. Bij de festiviteiten voorafgaand aan de race vatte er namelijk een McLaren Senna vlam.

De hypercar behoort toe aan Instagrammer GERcollector en werd voor de race ingezet om het publiek wat te vermaken. In de auto zat op het moment dat het misging tienvoudig Grand Prix winnaar Gerhard Berger. Of het aan de rijstijl van de Oostenrijker lag weten we niet. Op een of andere manier is er een fikkie ontstaan in het achterste bereik van de auto, waar de good bits zitten.

Het voordeel van op een circuit zijn tijdens een F1 weekend is dat er doorgaans wat marshals naast de baan staan met brandblussers. De brand kon dan ook vrij rap geblust worden en Der Gerhard kon ongedeerd uitstappen. De McLaren wordt naar de thuisbasis van McLaren gestuurd om onderzoek te doen naar de oorzaak. Eerder fikte ook al de Senna van youtube-schreeuwer Salomondrin af, dus het is te hopen voor Senna-kopers als Cristiano Ronaldo dat dit geen trend wordt.

Image-credit: GERcollector via Instagram