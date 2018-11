‘Robert Kubica heeft stoeltje en keert terug in de Formule 1’

Na acht jaar komt de coureur terug in het veld.

In 2017 nam Robert Kubica voor het eerst sinds jaren weer plaats achter het stuur van een Formule 1-auto. Dit jaar was de Pool test- en reserverijder bij Williams en nu is de kogel door de kerk. Zo weet Autosport te melden dat Robert Kubica het tweede stoeltje bij Williams gaat krijgen voor volgend jaar en troeft daarmee Artem Markelov af.

De officiële aankondiging zou morgen zijn in aanloop naar het laatste F1 Grand Prix-weekend van dit seizoen in Abu Dhabi. Zijn carrière als coureur kwam op ongelukkige wijze op pauze te staan, nadat de Pool in Italië een heftig ongeluk kreeg tijdens een rally. Daarmee brengt Williams een vers duo naar het veld in 2019. George Russell maakt het volgende seizoen zijn debuut bij Williams, met Kubica als tweede rijder. Russell en Kubica vervangen Sergej Sirotkin en Lance Stroll.

Kubica zou naar verluidt van Ferrari een aanbieding hebben gehad om het volgende seizoen mee te draaien als testrijder. Maar goed. Als je tegelijkertijd een aanbieding krijgt om écht mee te doen met de grote jongens, dan is de keuze snel gemaakt. Kubica zou door zijn rol als tweede rijder ook Poolse sponsors hebben meegenomen naar Williams.

De laatste F1-race van Robert Kubica was in Abu Dhabi in november 2010.