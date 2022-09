Max Verstappen is nu Officier in de orde van Oranje-Nassau

Een mooi lintje en een ferme handruk voor Max Verstappen, Officier in de orde van Oranje-Nassau.

Een stelletje ridders in de Formule 1. Eerder werd Lewis Hamilton al geridderd in zijn land en nu is het de beurt aan ‘onze’ Max Verstappen. Hij kan nu pochen met een elitaire titel. Vandaag is Max Verstappen benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau.

Je kunt als Nederlander zo’n lintje scoren vanwege bijzondere verdiensten jegens de samenleving. In het geval van Max is dat Nederland op de kaart zetten met zijn ongelofelijke succes in de Formule 1. De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door minister voor Sport Conny Helder in het bijzijn van familie en naasten van Verstappen.

Naast het lintje kreeg de wereldkampioen Formule 1 ook een cadeau van de Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF). Verstappen kreeg het Nederlandse racelicentienummer 1 cadeau van de organisatie.

In een dankwoord zegt Max Verstappen zijn familie, sponsoren en de vele fans te bedanken. De Nederlander zegt verder veel zin te hebben in de thuisrace dit weekend op Zandvoort.

Het lintje zelf zal vast en zeker ergens in een kast of lade verdwijnen. In vergelijking met bijvoorbeeld Engeland is de status rondom deze onderscheiding een stuk minder traditioneel. Zo kreeg Lewis Hamilton de titel Sir met zijn Koninklijke onderscheiding, terwijl we dat hier in Nederland niet kennen. Het zal Verstappen ongetwijfeld een zorg zijn.