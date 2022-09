Suzuki Jimny (JB74) 2018-heden Occasion Aankoopadvies

De meest legendarische compacte terreinauto? Dan hebben we het natuurlijk over de Suzuki Jimny. In dit Occasion Aankoopadvies staat de vierde generatie Suzuki Jimny (JB74) centraal.

De Suzuki Jimny heeft een rijke historie. In 1970 verscheen de eerste generatie, gevolgd door de tweede generatie in 1981. Pas in 1998 verscheen de derde generatie Jimny op het toneel. Van die drie generaties samen zijn tot en met maart 2018 een stevige 2,85 miljoen exemplaren verkocht in dik 190 landen.

Vierde generatie Suzuki Jimny

De vierde generatie Suzuki Jimny – met codenaam JB74 – werd in Japan in 2018 geïntroduceerd. De SUV kwam vervolgens in 2019 op de Europese markt. Het was wereldwijd een instant hit. Het is gewoon een aandoenlijk en tegelijk überstoer ogende terreinauto. Maar helaas was deze vierde generatie Jimny een korte carrière gegund in Europa.

Strengere regels en hoge uitstoot

Wat was er aan de hand? In 2020 werd de Suzuki Jimny door zijn relatief hoge CO2-uitstoot en aanscherping van de EU-emissienormen geschrapt in Europa. Vanaf dat moment wordt het voertuig alleen nog maar als bedrijfswagen verkocht, zonder achterbank en met een scheidingswand tussen de bagageruimte en de voorstoelen. In Nederland kun je de Jimny ook met grijs kenteken bestellen, maar voor een exemplaar op geel kenteken ben je aangewezen op de occasionmarkt of Marktplaats.nl.

Beproefde techniek

Suzuki heeft bij deze generatie Jimny gekozen voor beproefde techniek. Onderhuids bespeuren we dus een ladderchassis, grote hellingshoeken, een

3-link starre wielophanging met schroefveren en uiteraard inschakelbare vierwielaandrijving met lage gearing.

De benzinemotor

Voor de aandrijving van Europese exemplaren zorgt altijd een 1.462 cc grote K15B-viercilinder benzinemotor zonder turbo, goed voor 75 kW (102 pk) en een bescheiden 130 Nm aan koppel. De topsnelheid bedraagt 145 km/u. Je schakelt met een handgeschakelde vijfbak of een viertraps automaat. Ons advies: ga voor de handbak. Daarmee kun je het karakter van de viercilinder net wat beter ‘sturen’.

1,5-liter viercilinder – 102 pk/130 Nm

Manuele vijfbak of viertraps automaat

Geen bochtenmonster

Een bochtenmonster is de Suzuki Jimny niet, onder meer door de brede starre assen aan de voor- en achterzijde. Deze Japanner is een volwaardige terreinauto. Alles is daar ook op ingericht. Het interieur oogt lekker basic, maar is – afhankelijk van uitvoering – wel van alle gemakken voorzien. De wat rijker uitgeruste Stijl-versie heeft een touchscreen. Alle bedieningselementen kennen we ook van andere Suzuki-modellen.

Leuke kleuren!

Suzuki is niet vies van een opvallend kleurtje. De Jimny is geleverd in een aantal toffe kleuren, denk aan de single-tone kleuren Jungle Green, Bluish Black Pearl 3, Medium Gray, Silky Silver Metallic en Superior White. Of kies een van de twotone kleuren: Kinetic Yellow, Brisk Blue Metallic en Chiffon Ivory Metallic.

Aandachtspunten

Een ding is zeker: de Jimny wordt door iedereen geliefd. Je koopt een auto met karakter. Wij zijn er fan van. Maar waar moet je op letten als je een gebruikt exemplaar koopt?

Carrosserie & Interieur

Controleer de onderkant voor schades. Die kunnen ontstaan zijn na terreinrijden, al gebruiken de meeste Jimny-eigenaren de auto niet om te offroaden.

De rechtopstaande voorruit vangt veel wind en – afhankelijk van het seizoen – heel veel insecten.

Controleer of de bedrading in de voordeuren is vervangen. Hier was een terugroepactie voor. Deze kabelboom kon in de doorgang naar de deuren doorschuren en voor slechte contacten kon zorgen.

Standaard audiosysteem is niet al te best. De luidsprekers zijn geplaatst in de voorste deuren onderaan en door beperkte geluidsisolatie blijft er niet veel van het geluid over. Een upgrade van het geluidssysteem is mogelijk.

Onderstel

De Jimny is vrij stevig geveerd, dat zal niet iedereen comfortabel vinden.

Deze Suzuki is niet gebouwd om vaak te rijden op de snelweg, daar is de auto gewoon niet in zijn element. De motor draait er te veel toeren en je hoort veel bijgeluiden.

Elektronica

De Jimny blijkt verrassend betrouwbaar. Van grote elektronische storingen is niet echt sprake.

Aandrijflijn

Let op een versleten koppelingskabel

Altijd even de remmen achter nalopen, die zijn wat gevoelig bij de Jimny.

Controleer altijd het luchtfilterhuis, soms gaan mensen net te diep als ze door het water rijden.

Houd rekening met een hoger brandstofverbruik van de atmosferische benzinemotor.

Aanbod Suzuki Jimny op Marktplaats

Je bent gewaarschuwd, maar de prijzen voor gebruikte Jimny’s van de vierde generatie zijn behoorlijk fors. Op het moment van schrijven staan er ongeveer twintig te koop op marktplaats.nl en de prijzen beginnen bij 30.000 euro. Wil je een wat jonger exemplaar, dan betaal je al snel meer dan 37.000 euro. Voor het totale aanbod van de vierde generatie Suzuki Jimny kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.