Dodge Charger Super Bee is de held van het stoplicht

Ga de strijd aan met EV’s om je heen. Met de Dodge Charger Super Bee maak je een kans bij het stoplicht.

Hier in Europa voelt de overgang naar volledig elektrisch niet super pijnlijk in de meeste gevallen. Auto’s die nu een simpele 1.5-liter of 1.0-liter turbomotor hebben rijden eigenlijk een stuk lekkerdere als EV. Het is een ander verhaal als een sappige zes- of achtcilinder het veld moet ruimen voor elektrificatie.

Bij ons in Nederland is dat niet zo’n issue. Wel aan de andere kant van de plas. Amerikanen moeten het straks onder andere zonder Doge met een dikke V8 doen. De overgang naar (volledig) elektrisch gaat niet onopgemerkt voorbij. Dodge komt met zeven special editions voor de Challenger en de Charger. De Doge Charger Super Bee is de nieuwste in deze reeks.

De Dodge Charger Super Bee is de held van de stoplichtsprint. De musclecar met 6.4-liter Hemi V8 levert 492 pk op de achterwielen. Dankzij de speciale Drag Mode zet het onderstel zich schrap om de beste tractie en performance te leveren op een rechte weg. Ideaal voor sprintjes dus.

Dodge bouwt in totaal 1.000 exemplaren van de speciale editie. 500 ‘gewone’ Super Bees en 500 exemplaren als widebody. In de basis is het model gebaseerd op de Dodge Charger Scat Pack.

De naam Super Bee is niet nieuw. Dodge gebruikte de naam al in 1968 als ultieme versie voor de Charger uit die tijd. Het is een mooie knipoog naar het verleden dat de Amerikaanse autofabrikant deze naam weer afstoft.

De nieuwe Dodge Charger Super Bee zal in de lente van 2023 uitgeleverd worden in de Verenigde Staten.