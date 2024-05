Ford probeert klanten Tesla te verkopen met promotiemateriaal?

De klanten inzichtelijk maken waarom jouw product beter is, een goede verkoopstrategie. Behalve als…de concurrentie beter is? Ford lijkt klanten haast een Tesla te willen verkopen.

Er vallen kneiterharde klappen in de autowereld nu de opmars van de EV ietwat afkoelt. Meer en meer fabrikanten zeggen investeringen te vertragen of te verkleinen in EV’s. Stroomnetten zijn overbelast, laadstructuur nog steeds een dingetje en subsidies drogen langzaam maar zeker op. Zelfs klimaatgekkies vinden Tesla en haar klassiek liberale opperhoofd Elon Musk inmiddels knaak.

Geen wonder dus dat de fabrikanten elkaar met hand en tand te lijf gaan voor de resterende klanten. Zo heeft Ford in ‘Murica een statistiekje gemaakt waarop het wilde laten zien hoeveel beter een Ford Mach-E eigenlijk is in vergelijk met een Tesla Model Y. Probleem is alleen; als je het zo uitdrukt in koude harde cijfers, blijkt de Model Y…beter te zijn.

Een klant kreeg het A4-tje in zijn handen gedrukt door een verkoper van Ford in de Amerikaanse Staat Virginia. Hij deelde vervolgens zijn ervaring op Reddit. De Ford is volgens het papier trager, krapper, laadt minder snel, heeft minder actieradius en is praktisch even duur. Toch handig om het even zo naast elkaar te zien…voor Tesla.

De bizarre situatie is inmiddels overigens veranderd. Zowel Ford als Tesla hebben de prijzen flink aangepast. Maar ja, of Ford moet blijven inzetten op deze objectieve feiten? Beter maar inspelen op de ‘emotie’ en het design, dunkt ons.