Plooij: “Verstappen blijft, drie rookies, Bottas en Ocon verhuizen”

Jack Plooij weet al wat wij allen nog niet weten. Maar nu dus wel. Verstappen blijft, er komen talloze rookies bij en Ocon en Bottas gaan naar andere teams.

Het silly season in de Formule 1 is dermate spannend dat dingen verzinnen eigenlijk niet nodig is. Maar net als bij het Eurovisie songfestival waar het onvermijdelijke gebeurt en de woke elite inmiddels elkaar opvreet, is er anno 2024 altijd ruimte om wat verhaallijnen te creëren uit het niets. Jack Plooij is een van de vermakelijke lieden in de Nederlandse F1 wereld die zich hiervoor regelmatig laat lenen. Vaak stoppen wij de boude claims van de tandarts vanwege de niet altijd hoge nutritionele waarde in onze holle kies. Maar, Jack heeft nu toch weer smakelijk speculaas gebakken.

Personele veranderingen

Na de personele veranderingen die al aangekondigd zijn, zijn er een aantal grote vragen in de sport. Wie rijdt er volgend jaar voor Red Bull? Waar gaat Sainz heen? En komt er ooit nog weer een rookie de sport binnen, nu veteranen eindeloos blijven en nieuwelingen die het wel halen jaren nodig hebben op niveau te komen? Voor ons vragen, maar voor Jack Plooij niet.

Verstappen blijft

Bij Ziggo Sport schotelt onze favoriete vragensteller ons even voor hoe de grid van volgend jaar eruit ziet. Bij Red Bull blijven Verstappen en Perez volgens hem gewoon. Maar bij andere teams, gaat er veel veranderen. Valtteri Bottas bijvoorbeeld, gaat niet terug naar Mercedes, maar naar Williams. Dat komt omdat Mercedes gaat voor Andrea Kimi Antonelli naast Russell.

Ocon naar Haas…?

Bij Haas F1 moet Magnussen ondanks het vertrek van Hulkenberg ook wieberen. Hij wordt vervangen door Oliver Bearman en -jawel- Esteban Ocon. Waar die laatste vandaan komt, god mag het weten, maar Jack breekt het hete nieuws gewoon. Gasly blijft wel bij Alpine en wordt daar vergezeld door Jack Douhan, de zoon van de motormuis-legende die in drie jaar F2 respectievelijk 19de, 6de en 3de is geworden.

Sainz naar Sauber

Yuki Tsunoda mag blijven bij VCARB, maar ook Ricciardo rookt een zware pijp. Hij wordt vervangen door Liam Lawson. Sainz tenslotte kiest eieren voor zijn geld en voegt zich toch maar gewoon bij Sauber, wat natuurlijk een jaar later Audi wordt. Ook nu vader Sainz juist Audi verlaat voor een avontuur bij Ford.

Dus dan weten jullie dat ook vast. Strak plan, of komt hier helemaal niks van? Laat het weten, in de comments!