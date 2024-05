Koop de BMW M140i van een legende op Marktplaats

Jij wil natuurlijk de enige recente hot hatch met achterwielaandrijving. Nu kan je dit oranje exemplaar van een legende kopen, op Marktplaats.

Koooooop dan!1!! De laatste BMW 1-Serie is alweer enkele jaren van de markt verdwenen. Maar onder liefhebbers, sterft het compacte RWD kanon natuurlijk nooit. Een C-segmenter met zes-in-lijn en premium aandrijving? Yes please! Onze eigen @wouter had er natuurlijk een en onze talis- en cameraman @martijngizmo heeft er nog steeds een.

Zij denken natuurlijk dat die van hen de mooiste van Nederland is/was. Maar daar denkt Joep anders over. En als we zeggen ‘Joep’ weet iedereen natuurlijk over wie we het hebben. Als kritische monteur van onze vrinden bij de Week, is Joep inmiddels legendarisch geworden. De frons van de wenkbrauw op het gezicht, het lijstje met kraakjes en piepjes…Je zag het allemaal aankomen, maar als er weer een garnaal voorgeschoteld werd, stelde Joep alsnog nooit teleur.

Joep is inmiddels ook eigenaar van Carrec en maakt auto’s weer fabrieksnieuw. Alleen dan niet door wat droogijs tegen de vloer aan te blazen, maar het mechaniek piekfijn in orde te maken. Uiteraard moet Joep zelf ook een blepper in zijn garage hebben staan voor de geloofwaardigheid. Dus kocht hij een M140i, met het idee om er een ‘M1’ van te maken.

Deze reis is uiteraard ook uitvoerig gedocumenteerd op Jijbuis. Zoals iedereen weet, is de heetste 1-Serie gaaf, maar af fabriek eigenlijk nog niet helemaal af. Nu ben ik zelf een purist dus heb ik wat moeite met dat statement. Maar de meerderheid denkt er wel zo over. Het nut van een sperdiff zie ik in ieder geval wel. Die heeft Joep er dan ook maar opgezet. Maar er zijn ook aanpassingen aan vering en demping, software tsjoenering, een veerpootbrug, M performance interieur, een bodykit, een remupgrade, andere draagarmen, betere koeling, enzovoorts. Op de ‘Bahn haalde de M140i hierna 304 kilometer per uur.

Maar nu dus, na een jaartje scheuren en aanpassen, gaat de M140i eruit. En natuurlijk, staat hij op Marktplaats. En dat voor de lage prijs van 52.000 Euro. Joep heeft er naar eigen zeggen 61.000 Euro ingestopt. Nu werkt het met tuning en aanpassingen niet zo dat je de waarde van de auto met een evenredig equivalent van wat je erin stopt verhoogt. Maar goed…Voor deze prijs is ‘de beste en gaafste BMW M140i’ van Nederland ook veruit de duurste BMW M140i van Nederland. Maar ja, is het de moeite waard, of koop jij liever een andere basis voor minder om die standaard te houden dan wel zelf op smaak te brengen?

Dank voor de tips!