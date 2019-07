Max Verstappen kan de titel binnenharken

Niets is onmogelijk.

Het suisde al door de wandelgangen: Lewis Hamilton en Mercedes zijn weer dominant in dit seizoen Formule 1. Red Bull, Ferrari en de andere teams kunnen nog wel wat overwinningen in hun zak steken, maar het heeft er alle schijn van dat LH44 ook dit jaar weer een titel op zijn naam mag schrijven.

Tijdens de bizarre race gisteren liep het toch een beetje anders af. Lewis Hamilton, die normaliter weinig buiten het podium valt, zette gisteren slechts twee punten op zijn naam door op de negende plek te eindigen. Dat terwijl Max Verstappen de race gewoon uit reed en de zege behaalde. Nou was het gewoon een bijzondere race, niet dat dit nu een doorgaande trend is. Toch is het makkelijk om Max Verstappen als ‘kansloos’ te bestempelen. Door het gat tussen hem en Lewis een beetje te dichten, wordt het verschil kleiner dan je denkt. Met nog ‘maar’ 63 punten verschil, met Max op plek 3 en Valtteri Bottas (die gister überhaupt niet finishte) er nog maar net boven, is het niet onmogelijk voor Max Verstappen om de titel nog te halen, zo zegt GrandPrix.com.

Ietwat speculatief natuurlijk, maar goed, het seizoen is nog niet voorbij. In een interview van Formule1.nl met Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen, wordt de ‘niets is onmogelijk’-mentaliteit bevestigd. Er worden kleine stapjes gezet, maar Vermeulen vindt dat Max goed presteert. Goed genoeg om de titel te winnen? Zoals gezegd, het kan nog. Een hele opgave wordt het sowieso, helemaal als Mercedes ‘naar behoren functioneert’. Bij races in normale(re) omstandigheden zal Lewis Hamilton waarschijnlijk weer een vechtersbaas blijken.