MAX VERSTAPPEN WINT DE GRAND PRIX VAN DUITSLAND!!1!

Start nou maar snel die race. Dadelijk wordt het weer droog...

Terwijl er in Nederland een enorme F1 gekte is ontstaan, bloedt de sport in Duitsland onder de fans een beetje dood. Vettel is viervoudig kampioen, Mercedes domineert al jaren de Formule 1, maar Duitsland verliest haar Grand Prix. Na jarenlang sappelen en een wisseltruc tussen de Hockenheimring en Nürburgring om het organiseren van een Grand Prix rendabel te houden, is dit F1 seizoen voorlopig het laatste met een Duitse race op de kalender.

De organisatie van de race in Hockenheim heeft al aangegeven dat ze hopen in de toekomst de sport weer terug te halen. De beste manier om dat te doen is het publiek een mooie race voorschotelen. Liefst eentje waarbij Mercedes niet weer gewoon vooraan wegrijdt en alleen de livery van de auto’s toevallig wat anders is.

Op vrijdag en de vroege zaterdag leek het erop dat het weleens spannend zou kunnen worden. Ferrari en Red Bull waren snel. Toen het er gisteren echt om ging zakten de Ferrari’s echter door het ijs (verslag). De rode brigade begint de race ergens in Polen. Red Bull kon ook geen echte vuist maken tegen Mercedes, maar staat er door het falende Ferrari desalniettemin redelijk voor en start vanaf P2 en P4. Daarbij hoeven we niet meer uit te leggen waar Max dan staat en waar Pierre. Zal Max gekke dingen doen?

De laatste joker die Duitsland uit te spelen heeft is regen. Net als vorig jaar lijken de weergoden dan toch eindelijk weer eens een rol te gaan spelen tijdens een F1 race. Terwijl @willeme in een oranje shirt staat te hossen op de tribunes, druppelt het vocht gestaag uit de hemel. Mafketels speculeren al rap over starten achter de safetycar, maar we hebben @willeme geïnstrueerd Jean Todt neer te slaan als hij daar serieus over na begint te denken. Laat het maar gewoon ouderwets los gehen!

Start

Op het tijdstip dat de race van start zou moeten gaan, zien we de hatelijke safetycar het veld aanvoeren. We hadden toch afgesproken dat we deze onzin niet meer zouden ondernemen? Gewoon starten en wel met een staande start, bitte. Helaas toont nieuwe FIA man Michael Masi een compleet gebrek aan lef en laat hij Bernd Maylander een paar rondjes het veld aanvoeren in de Mercedes AMG GT.

Gelukkig komt het verlossende en enig juiste bericht uiteindelijk dan toch: we krijgen een staande start. Verstappen kan dus gekke dingen gaan doen. Kom maar door met die kamikaze. Of nou ja, misschien ook maar niet. Helaas is de hoop al snel vervlogen. Max laat zijn achterwielen malen en komt voor geen meter van zijn plek. Bottas profiteert direct, evenals Raikkonen die plek drie inneemt. Dat kan de Fin doen omdat ook Max’ teamgenoot Gasly een horrorstart beleeft.

Hulkenberg ontpopt zich als een Duitse Regenmeister en schuift in de hairpin door naar plek vijf. Verstappen herpakt zich snel en gaat voorbij aan Raikkonen voor plek drie. Maar dan laat het vocht op de baan tanden zien. Perez gaat in de rond en klapt de muur in. Het zorgt voor een safetycar. Vettel is scherp en duikt meteen de pits in voor intermediates. De Ferrari’s waren sowieso al lekker bezig met hun opmars.

Een rondje na Vettel komen de meeste andere coureurs ook binnen om te wisselen naar inters, inclusief de leiders in de race. Mercedes benut net als in Monaco weer het trucje om Bottas eerst af te laten zakken en de rijders vervolgens te double stacken. Zo kan de Fin zijn positie behouden ten opzichte van VER. Ferrari lijkt Leclerc voorbij Hulkenberg te loodsen, maar in de herhaling zien we dat het team daarvoor een unsafe release gebruikt. Tenminste, dat zal nog onderzocht worden, maar dit was op het oog wel een zogeheten slam dunk.

Magnussen en Stroll hebben de gok genomen om de ‘gratis’ stop voor inters te laten voor wat het is. Ze schuiven daardoor op naar de top van het veld. Het is een leuke move van deze mannen, maar helaas blijkt al snel dat het snode plannetje niet werkt. Op de full wets vallen beiden als een baksteen door het veld. Daarna moeten ze alsnog stoppen voor inters, dus dat is even balen.

Mid Race

Doch nog niet alles is verloren. De baan droogt op en het moment dat er geswitcht moet worden naar slicks komt nog. Door dat moment goed te kiezen is er nog veel te winnen. Behalve dan voor Daniel Ricciardo, want bij hem ploft de Renault turbo-tor achterin de staart van zijn auto. Het zorgt voor een Virtual Safetycar, waarvan Leclerc en Hulkenberg gebruik maken om de pits op te zoeken. Beiden durven echter nog niet voor slicks te gaan, maar laten een nieuwe set inters monteren. Gevoelsmatig een gemiste kans.

Verstappen mist ook zijn eerste kans om Bottas voorbij te gaan. De Fin kan (of wil) het tempo van Hamilton niet volgen en Verstappen zit in zijn staart. In de hairpin lijkt BOT zich te vergalloperen en komt Max langszij. Maar dan snapt de RB15 ook een beetje. Max glibbert aan de buitenkant van de bocht de baan af en verliest zo tijd op leider Hamilton. Dat een klein foutje zo gemaakt kan zijn laat Sainz zien. De Spanjaard raakt Vettel 2018-stijl heel minimaal van de droge lijn af en is vervolgens volstrekt kansloos op het nog natte asfalt naast de baan. De McLaren komt net voor de boarding tot stilstand, maar Carlos valt ver terug tot achter teamgenoot Norris.

Leclerc vliegt op zijn nieuwe inters ondertussen richting de staart van Verstappen. Die beslissing om een paar warme nieuwe inters te halen was dus toch niet zo verkeerd. Maar Leclerc kan ook dichterbij Verstappen komen omdat Bottas de Nederlander nu duidelijk ophoudt. Valtteri ontpopt zich wederom tot de perfecte adjudant van Lewis en Max heeft er moeite mee de tweede Merc de verschalken.

Nadat Magnussen als eerste de gok gewaagd heeft voor de slicks te gaan, komt ook Vettel binnen voor softs vanaf plek zeven. Onderin beeld zien we dat Magnussen nu een seconde sneller is dan Leclerc, dus het lijkt de enige juiste beslissing. Bovendien is de opmars van Vettel in de beginfase van de race al een tijdje gestuit. Mogelijk heeft dat te maken met technische malheur, want over de radio wordt er bij de Duitser weer gesproken over de juiste engine modes die geen problemen zouden moeten geven…

Bij de andere teams is de boodschap ook aangekomen; er moet geruild worden naar slicks. Bij Red Bull maken ze echter de beslissing om met Verstappen niet naar de softs, maar naar de mediums te gaan. Het team hoopt zo ongetwijfeld het einde van de race te kunnen halen als het nog droog wordt, maar het lijkt een gekke beslissing. De RB15 gaat als Bambi over het ijs en Max gaat ook in de rondte. Hij vervloekt het team vanwege deze optimistische move.

Maar het kan nog veel erger. Ferrari lijkt voor Leclerc eindelijk een keer alles goed te hebben gedaan strategisch (behalve de unsafe release) en als Hamilton eindelijk stopt om zijn inters weg te doen lijkt hij de enige die de Brit van de overwinning af kan houden. Misschien weet Leclerc dat ook en wil hij iets teveel. Hoe dan ook doet ook de Monegask een ‘Vettel 2018’ en glijdt hij uiterst lullig de boarding in. En zo lijken Mercedes en Hamilton het weer compleet in de schoot geworpen te krijgen…Meh…wacht…WAT IS DEZE??!

We zien het niet gebeuren op beeld, maar we zien wel een onboard van een traag rijdende Mercedes. Het is Hamilton. Dan zien we de auto vanuit een ander perspectief en zien we dat de vleugel kapot is. Jazeker, HAM is een uitstekende coureur, maar hier zien we weer dat ook LH44 fouten kan maken als het niet in het droge vooraan wegrijden is met de beste auto. De race staat op zijn kop en de leider heet Bottas. Maar die moet nu weer wisselen naar inters, dus dan is de leider…VERSTAPPEN!

Voor Hamilton is de pijn nog niet gedaan. Na zijn moves van vorig jaar in de entry van de pitstraat, heeft de wedstrijdleiding de regels aangescherpt. Je moet voor een pylon afbuigen en daarna mag je niet meer terug. Na de klapper heeft uitgerekend Hamilton weer dat stukje afgesneden en daarvoor krijgt hij een straf van vijf seconden. Daarna blijkt dat HAM misschien in anticipatie op deze straf ook wellicht te langzaam gereden achter de safetycar. De FIA gaat onderzoeken of hij daar óók nog een straf voor verdient.

Als de saftycar naar binnenkomt is Max een man op een missie. De Nederlander wordt gescheiden van de Mercs door Hulkenberg, die op de tweede plaats rijdt. Dat is dus even makkelijk tijd winnen. Binnen no-time heeft MV33 bijna tien seconden op zijn achtervolgers, ook omdat Bottas in eerste instantie blijft haken achter de Hulk.

De omstandigheden zijn overminderd tricky, zo blijkt. Vooral de strook asfalt in de laatste bochten voor start-finish blijkt de scherprechter. Zelfs opper-veteraan Raikkonen laat zich bijna verrassen en moet een paar mannen voorbij laten. Maar misschien moeten we zeggen dat RAI enorme skills toont door überhaupt de weg terug naar het circuit te vinden. Even later gaat onze Regenmeister van eerder in de race namelijk in de fout. Vanaf plek vier en met een klein beetje uitzicht op wat zijn eerste podium zou zijn, parkeert Hulkenberg zijn auto in de boarding. Ook voor hem is de race voorbij. Het lijkt wel alsof iedereen even wil laten zien dat Vettel vorig jaar misschien toch niet zo’n koekenbakker was als het leek.

Gek genoeg besluit de wedstrijdleiding nu opeens weer een echte safetycar de baan in te sturen, in plaats van een virtual safetycar. Daarmee is Max zijn mooie voorsprong op de Silberpfeile kwijt. Hij maakt er nog wel even gebruik van door nieuwe warme inters te halen. Maar daar heeft hij niet heel lang profijt van. Kort nadat de safetycar naar binnen komt is het namelijk weer tijd om naar slicks te gaan. Wat gebeurt hier allemaal…

Een aantal coureurs zijn al eerder naar banden voor droog weer te gaan en zijn nu spekkoper. Stroll was de allereerste van het stel en hij vecht nu met Verstappen om de leiding in de race. Of nou ja, Verstappen rekent natuurlijk vrij snel af met de Canadees, maar toch. Daniil Kvyat of all people rijdt de snelste ronde en komt als derde door. En Vettel is nu gewoon Hamilton voorbij, omdat LH44 gedwongen is ook slicks te laten monteren en daardoor zijn straf van vijf seconden in de pits moet incasseren.

Is dit dan die dag dat er echt iemand anders op het podium komt dan iemand van Mercedes, Ferrari en Red Bull? Het lijkt er wel op. Leclerc ligt er al uit. Vettel is soms snel maar komt om een of andere reden niet lekker door het veld. Hamilton zakt compleet door de ondergrens en gaat nog een keer op hoge snelheid in de rondte. Bottas heeft de grootste moeite om Stroll te kraken. Gasly wordt om de oren gereden door beide Toro Rosso’s. Eigenlijk presteert alleen Max zoals het heurt.

En dan gaat Bottas ook nog maar even hard de baan af, in exact dezelfde bocht waar Hamilton eerder spinde. Mercedes viert 125 jaar motorsport met de slechtste race sinds…qua resultaat waarschijnlijk Spanje 2016, maar qua wanprestatie waarschijnlijk ooit. Voor de goede orde komt er nog maar weer een safetycar de baan op.

Finish

Wat resteert is een sprintje van een paar ronden naar de finish. Kan Kvyat op een of andere manier een vuist maken tegen de man die hem ooit onceremonieel zijn Red Bull zitje afpakte? Wat zou dat een verhaal zijn. Maar ja, we willen natuurlijk ook dat Verstappen wint. De man on the move lijkt Vettel te zijn. Hij ruikt in zijn Ferrari het podium. En dat terwijl Hamilton achter de Williamsen en de twee Haas F1’s aanhobbelt. Het is net vorig jaar voor de Duitser, maar dan andersom. Nu we trouwens toch even de Hazen noemen; die raken elkaar na al het gedoe van vorige race gewoon wéér. Kan er ook nog wel bij in deze race.

Aanvankelijk lijkt Kvyat goed te kunnen volgen, maar dan breekt Verstappen toch de tow door de snelste ronde te rijden. Vettel verschalkt Stroll voor plek drie en kan misschien nog op pad naar de tweede plaats van Kvyat. Gasly doet een uiterste poging om niet de slechtst geklaseerde Red Bull rijder te worden maar Albon verdedigt hard en de twee raken elkaar. Kvyat heeft geen kans tegen Vettel. Maar Verstappen is al uit zicht. Max wint ‘m weer. Laat die man altijd van plek twee van start gaan en zijn start verknallen!

En zo eindigt de beste race van het seizoen. Wat een race, wat een afscheid van Duitsland. Toppers gingen door het ijs, Kvyat pakt een podium. We hebben nog maar een ding te zeggen: vanaf nu verplicht regen tijdens alle races.

De volledige uitslag:

1. VERSTAPPEN – Red Bull

2. Vettel – Ferrari

3. Kvyat – Toro Rosso

4. Stroll – Racing Point

5. Sainz – McLaren

6. Albon – Toro Rosso

7. Raikkonen – Alfa Romeo

8. Giovinazzi – Alfa Romeo

9. Grosjean – Haas F1

10. Magnussen – Haas F1

11. Hamilton – Mercedes

12. Kubica – Williams

13. Russel – Williams

DNF

Gasly – Red Bull

Bottas – Mercedes

Hulkenberg – Renault

Leclerc – Ferrari

Norris – McLaren

Ricciardo – Renault

Perez – Racing Point