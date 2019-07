Deze Aston Martin V8 benadert perfectie

Alleen die kleur kan echt niet meer anno 2019.

De Aston Martin V8 Vantage is een beetje een lastig te plaatsen auto. Zijn voorganger was namelijk een van de mooiste auto’s ooit gebouwd. Perfecte proporties, cleane lijnvoering en zeer fraaie details.

Het huidige model is een stuk extroverter en veel moderner. De auto lijkt wat ‘kleur-afhankelijker’ te zijn qua mate van geslaagdheid. Het is een standaardkleur, maar in het zwart is het een heel sinistere verschijning. British Racing Green met ‘pindakaas’ interieur staat ook verschrikkelijk goed. Felgeel iets minder.

Voor de V8 Vantage van vandaag moeten we even door de kleur heenkijken. Wit is nu al zo lang in de mode dat je niet kunt spreken van een modekleur, eigenlijk. Nee, bij deze V8 Vantage gaat het om de ‘stance’. Bijna alle auto’s rollen namelijk verkeerd de fabriekspoorten uit. Iets te hoog, de velgen iets te klein en de wielen te ver naar binnen. Dat is met dit exemplaar opgelost.

Deze V8 Vantage is voorzien van veldspul van de firma HRE Performance Wheels, een van de meest vooraanstaande velgenproducenten van de Verenigde Staten. De bronzen kleur is sowieso een modegrill van deze tijd, maar een andere kleur moet geen probleem zijn. Bij deze auto gaat het dus punt om hoe die op zijn wielen staat: namelijk perfect. Er is nauwelijks ruimte in de wielkasten, dus geen wheelgap. Ook staan de velgen precies ver genoeg naar buiten. Kortom, helemaal volgens het boekje. Nu nog even een andere kleur.