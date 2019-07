Chevrolet Corvette C8 is niet aan te slepen

Sinds de C8 zijn Corvette-haters zeker niet in de minderheid. Kopers zijn er echter dol op.

Om het even op z’n ‘Ollands te zeggen: het houdt de gemoederen nogal bezig, die Corvette met middenmotor. Na 66 jaar een simpele, rasechte Amerikaanse sportauto te zijn met de motor voorin, wordt het ineens een nogal andere auto. Als ik ‘twee centjes’ moet geven waarom GM dit een goed besluit vond: de rivaliteit tussen Ford en GM zit tussen de Mustang en de Camaro, de Corvette is een apart model daarboven. Aangezien Ford nu krankzinnig doet met de 770 pk sterke Mustang Shelby GT500, is zelfs de Corvette ZR1 in theorie niet meer opgewassen tegen de Mustang. Maar uiteraard wil Chevrolet geen Camaro uitbrengen die de duurdere Corvette nutteloos maakt met méér pk. De ZR1 is daarentegen wel een dik circuitwapen, voor de betere verdeling is een middenmotor dan best een goed idee. Kortom: laat de Camaro maar weer een lekker dikke klassieke muscle car worden, geef hem een pk’tje of 780 en laat de Corvette compleet daarbuiten.

Of je nou lover of hater bent van de C8, de nieuwe Corvette heeft ten minste één gigantisch voordeel. Hij legt het in theorie af tegen auto’s als de Porsche 911, maar dan met méér pk. Zo’n 911 kost ongeveer 115.000 dollar (in de VS), een Corvette mag mee voor net iets meer dan de helft van dat bedrag. 59.995 dollar. Los van de blasfemie rondom de Corvette-naam, de styling, de radicale verandering: voor een auto met deze cijfers is dat bizar weinig geld. Grote kans dat mensen dat wel zien zitten. Michael Simcoe, designchef van GM, bevestigt dit aan onze Amerikaanse naamgenoot.

De eerste serie Corvettes, die voor het modeljaar 2020 van de band rollen (dat is iets eerder dan het daadwerkelijke 2020), zijn allemaal al uitverkocht. Je kunt de auto al middels een soort pre-order bestellen, dat deden veel mensen. Al zijn ze nog verkrijgbaar, Simcoe verwacht dat ze binnen no-time gewoon uitverkocht zijn.

Nou betekent dat niet meteen dat je de auto niet meer kan bestellen, maar dan wordt je order doorgestuurd naar 2021. Om hoeveel ‘eerstejaars’ Corvettes het gaat, is Simcoe niet concreet. Kijkend naar verkoopcijfers kan dat getal variëren tot hoogtes van 30.000 euro’s. Maar goed, dat was de traditionele Corvette. Misschien dat GM de productie op een iets lager pitje heeft gezet omdat ze geen idee hebben of de eerste middenmotor-Corvette aanslaat. We gaan het zien.

Overigens hoef je dit soort stuntprijzen in Nederland niet te verwachten. Als de auto überhaupt hier komt, zal de prijs minstens verdubbelen. Zonde, want het bang for your buck-aspect maakt de Corvette, ongeacht de kritiek, zeer interessant.