Max Verstappen kan nieuwe Lamborghini uitzoeken

Prinsen, Formule 1 coureurs en andere rijkelui opgelet! Om de hoek bij Max Verstappen in Monaco opent Lamborghini een spiksplinternieuwe showroom vol met supercars.

Die andere stad aan de zee was afgelopen december al aan de beurt, toen opende in Rotterdam de nieuwe showroom van Lamborghini. En als in de Maasstad bij de tijd is met de in 2021 geïntroduceerde huisstijl van het merk, kan het 40 duizend zielen tellende prinsendom aan de Middellandse Zee natuurlijk niet achterblijven.

In het centrum van de autosport is 218 vierkante meter gevuld met dikke Lambo’s. Voor de opening was ook de parkeerplaats voor de voordeur volgezet met exclusieve en gelimiteerde modellen. De in een oplage van 20 stuks gebouwde Reventón Roadster was van de partij net als de iconische Countach LPI 800-4. Daarnaast de Lamborghini Sián FKP 37 hybride sportscar en de Aventador LP 780-4 Ultimae.

Dat het dealerschap in Monaco een belangrijke is werd nog eens onderstreept door de aanwezigheid van President en CEO van het merk Stephan Winkelmann. Hij was samen met 120 genodigden bij de grand opening. “Het in de motorsport iconische Monaco verdient het beste op het gebied van design en klantenervaring. (…) Deze nieuwe showroom verbetert de ervaring van onze klanten die nu op de juiste plek, midden in het centrum van Monaco, terecht kunnen.” Aldus de grote baas.

Of Max al langs is geweest is niet bekend, maar wie deze zomer zelf eens een kijkje wil nemen, 24 Avenue de Fontvieille in Monaco is al het lekkers te vinden.