Consumentenbond gooit schaduw op Tesla Model Y - Autoblog.nl

Elon Musks reactie richting de Consumentenbond was waarschijnlijk ‘Tell me YYYYYYYYYYYYYYYYYY’.

Tesla kent vele fans, maar ook wat ‘vijanden’. In de laatste categorie zou je het Amerikaanse Consumer Reports (CR) kunnen scharen, zeg maar de Amerikaanse versie van onze Consumentenbond. Zelf ziet die bond dat overigens ongetwijfeld anders, zij vinden zichzelf natuurlijk gewoon fair and balanced. Maar het Tesla-kamp is doorgaans niet heel erg blij met het ietwat stoffige doch machtige instituut.

Ingetrokken aanbeveling Model S

Tesla is namelijk al een aantal keer afgefakkeld door Consumer Reports. Zo trok CR de aanvankelijk warme aanbeveling voor de Model S terug in 2015. Dit op basis van klachten van bij CR aangesloten kopers van de auto. Op basis hiervan werd geconcludeerd dat de Model S kampte met an array of detailed and complicated maladies. Het ging onder andere om hele serieuze zaken als problemen met de aandrijflijn en laadapparatuur. Maar ook piepjes, kraakjes en lekkende zonnedaken zouden schering en inslag zijn. De rating voor Tesla’s eerste massaproduct werd daardoor zelfs veranderd naar worse than average. Ouch.

CR geen fan van Tesla

Twee jaar later kreeg de Model 3 van CR slechts een rating van average qua betrouwbaarheid. Dat is in ieder geval beter dan below average, maar Musk gaat natuurlijk niet voor een laffe voldoende. Hij was dan ook behoorlijk getergd door de beoordeling van CR.

Het heeft echter niet geholpen. Tesla’s nieuwste troef, de Model Y, krijgt namelijk een not recommended rating mee van CR. De beweegreden daarvoor klinkt inmiddels bekend in de oren. Bij CNN legt CR’s autohoncho Jake Fisher uit dat de Model Y kampt met de issues die we kennen van Tesla en dat dat zeer teleurstellend is:

A car might be great to drive and have all the features you want. But all that won’t matter to you much if you have to keep going back to the dealer for repairs. It’s some basic stuff they’re not getting right, which is disappointing. It’s disappointing that body panels are not aligned so they can’t even shut the back hatch. It’s disappointing the paint has so many problems. You’d think this is stuff they would be able to get right from the start. Jake Fisher, geen familie van Sam Fisher

Nu alleen nog voor Lincoln

De slechte score van de Model Y betekent dat Tesla als merk nog wat zakt in CR’s lijstje van betrouwbaarste merken. Tesla staat daarin nu vijfentwintigste van zesentwintig merken, achter Volkswagen en voor @lincoln. Waarvan akte.