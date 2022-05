Max Verstappen krijgt een nieuwe teamgenoot in Spanje

Wat is dat nu? Krijgt Max Verstappen een nieuwe teamgenoot in Spanje? En hoe zit dat dan met Sergio Perez?

Komend weekend is het weer zover. We gaan weer racen in het wonderschone Spanje. Het Circuit de Barcelona-Catalunya kennen de rijders wel, want ze hebben er tussen 23 en 25 februari al hun testrondjes mogen rijden. Maar het is nog altijd meer de baan waar Max verstappen in mei 2016 geschiedenis schreef.

We weten allemaal nog wel hoe hij daar -Yohee Yohoo- na een zenuwslopende debuutrace voor Red Bull als eerste over de finish kwam. De eerste van velen, zo bleek later. Maar het is ook de baan waar Max’ teamgenoot Sergio Perez tijdelijk opzij geschoven wordt ten faveure van iemand anders.

Verstappen krijgt Juri Vips als teamgenoot

Ja, je leest het goed. Checo, de wingman van Max, de held die zich meermalen heeft bewezen als een enorm goede verdediger, zal vrijdag tijdens de eerste vrije training niet rijden. Hij wordt vervangen door Juri Vips.

En als je nou denkt, ‘Vips, dat klinkt Nederlands, hoe leuk is het om Double Dutch te gaan met twee Hollanders in één team’, helaas. De tijdelijke teamgenoot van Max Verstappen is geen Nederlander, maar een Est. Of noem je zo iemand Estlander? Afijn, laten we het zo zeggen; hij is geboren in Estland.

We kennen Vips als talentvolle Formule 2-cureur die -begrijpelijkerwijs- uitkomt voor het Red Bull team. Vanuit die hoedanigheid mag hij komend weekend dus een stapje hogerop doen om als teamgenoot van Max Verstappen aan zijn allereerste Formule 1-weekend ooit te beginnen. En daar is hij vanzelfsprekend erg blij mee.

Overigens is het niet de eerste keer dat Vips achter het stuur van een F1-bolide plaatsneemt, dat deed hij al eerder. Na afloop van de seizoenen 2020en 2021 mocht hij al zijn rondjes rijden tijdens de Young Driver Tests in Abu Dhabi. Maar dit is natuurlijk andere koek. Leuk voor Juri.

Oh ja, als je die training toch gaat kijken, hou dan ook even Nyck de Vries in de gaten. Die mag namelijk in de Williams van Latifi tegelijk met Vips zijn eerste echte meters maken tijdens een Grand Prix weekend. Altijd mooi om meer ‘Ollanders te zien rijden, toch?

De eerste vrije training van de GP van Spanje wordt morgenmiddag tussen 14 en 15 uur gehouden.