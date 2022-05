Volkswagen e-Golf 2017-2020 Occasion Aankoopadvies

Een elektrische Golf, dat zien Nederlanders wel zitten. Maar waar moet je op letten bij aankoop van een e-Golf? We zetten de punten in dit Volkswagen e-Golf occasion aankoopadvies op een rij.

De Volkswagen e-Golf schoot bij zijn marktintroductie in 2014 te kort. Want dankzij een accupakket met een capaciteit van 24,2 kWh kon je op papier slechts 190 kilometer (NEDC) afleggen op een volle acculading. In de praktijk bleef daar een kleine 100 kilometer van over.

Facelift Volkswagen e-Golf in 2017

Gelukkig leerde Volkswagen van de eerder gemaakte keuzes, want tijdens de introductie van de facelift Golf 7 introduceerde het merk ook direct een verbeterde versie van de e-Golf met een grotere actieradius. In dit occasion aankoopadvies beperken we ons tot Volkswagen e-Golf die gebouwd is van 2017 tot 2020, want dit is simpelweg de betere e-Golf.

Grotere batterij voor e-Golf

Het grootste verschil tussen de versie van 2014 en die van 2017 is het accupakket, die groeide namelijk van 24,2 kWh naar 35,8 kWh. De actieradius steeg daarmee op papier van 190 naar 300 kilometer (NEDC) waardoor je in de praktijk toch net wat verder kan komen. Volgens de WLTP-testnorm heeft de e-Golf een actieradius van 230 kilometer. Haal hier 40 procent af en je komt uit op 138 kilometer realistische range. Hier wel een kleine kanttekening: want wie efficiënt rijdt kan zeker 200 kilometer halen. Kwestie van snelheid en rijstijl aanpassen. De e-Golf is geen auto voor de veelrijder, maar wel een auto voor iemand die binnen 50 kilometer van zijn werk woont, dat is duidelijk.

Meer vermogen, sneller opladen

Het motorvermogen van de e-Golf werd met de komst van de faceliftversie verhoogd van 115 pk naar 136 pk. Net wat meer power dus, dat is altijd prettig. Met een 40 kW-snellader – dat was een optie destijds – is het accupakket in 45 minuten tot 80 procent op te laden. Volledig laden met een 7,2 kW-lader duurt maximaal 5,5 uur. Let bij aanschaf of de e-Golf de optioneel snellader heeft, kan handig zijn als je onderweg wilt snelladen. De hendel van de automaat kan ook gebruikt worden om te bepalen hoeveel remenergie er wordt teruggewonnen.

Prestaties Volkswagen e-Golf

En hoe zit het dan met de prestaties van de e-Golf? De variant met 136 pk en 290 Nm sterke elektromotor sprint in 9,6 seconden naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 150 km/u.

Interieurruimte Volkswagen e-Golf 2017-2020

Heeft dat accupakket ook invloed op de interieurruimte? Dat valt alles mee! De beenruimte van de e-Golf is zelfs gelijk aan reguliere Golfjes. Ook langere personen van 1,90+ meter kunnen daardoor probleemloos voor- en achterin zitten. Houd wel rekening met een kleinere bagageruimte. Die is 39 liter kleiner ten opzichte van een normale Golf hatchback. Je hebt minimaal 341 liter en maximaal 1.231 liter voorhanden.

e-Golf aanzienlijk duurder

Omdat een e-Golf een stevige 17.000 euro duurder was ten opzichte van een gewone Golf, heeft Volkswagen gekozen voor een rijke uitrusting. Zo krijg je standaard een digitaal dashboard, gescheiden airco, twee laadkabels en het meest uitgebreide infotainmentsysteem. Let op: dit Discover Pro infotainmentsysteem met 9,2-inch touchscreen heeft geen volumeknop. Wel weer leuk: het multimediasysteem reageert op handbewegingen (gebarenbediening).

Uitrusting Volkswagen e-Golf

Ook zaken als automatische snelheidsregeling, Adaptive Cruise Control met afstandswaarschuwingssysteem, Front Assist, City Emergency Braking inclusief voetgangersherkenning en Park Distance Control vóór en achter zijn standaard. Optioneel is de e-Golf geleverd met een Active Info Display met e-Golf-specifieke power-meter, de File-assistent die semi-autonoom filerijden mogelijk maakt, Emergency Assist en telefoonvoorbereiding waarmee telefoons draadloos zijn te laden.

Geluidssimulator

De geluidssimulator creëert een gedempt signaal buiten de auto om voetgangers te attenderen op de naderende e-Golf, wat de voetgangersveiligheid verhoogt. Dat was destijds optioneel, maar is bij de nieuwe elektrische auto’s wettelijk verplicht.

Productie

Eind december 2020 liep de laatste e-Golf van de productieband. Dat was in Dresden, maar de e-Golf werd ook gebouwd in Wolfsburg. In Wolfsburg werd de productie al in de zomer van 2020 beëindigd. Volkswagen heeft in totaal 145.500 exemplaren van de e-Golf geproduceerd waarmee het een van de populairste volledig elektrische auto’s van Europa is.

Tweedehands Volkswagen e-Golf

De vraag naar tweedehands exemplaren is groot. Dat komt omdat de e-Golf gewoon een Golf is. En dat is al een compliment op zich. Het is een praktische, allround gezinsauto. De e-Golf voelt ook vooral aan als een normale Golf. Besturing en onderstel lijken sterk op die van een Golf met verbrandingsmotor. Het is een allemansvriend waar je maar weinig op kan zeuren, behalve dat het gewoon een degelijk ding is. Wel moet je rekening houden met een hogere zitpositie omdat er in de bodem van de auto een accupakket is verwerkt.

Aandachtspunten

Wil je een gebruikte Volkswagen e-Golf kopen? Lees dan eerst even de volgende tips door. Die kunnen je wellicht helpen als je een proefrit maakt in een elektrische Golf.

Carroserie

Een natte voetenruimte wordt meestal veroorzaakt door een los geschoten airco afvoerslang.

Onderstel

De schokdempers van de multilink achteras kunnen soms rammelen.

Omdat de e-Golf kan afremmen op de elektromotor – ook wel regenereren genoemd – worden de remmen niet vaak gebruikt. Controleer de conditie van de remschijven en vraag of ze al een keer vervangen zijn.

De e-Golf is met 1.600 kilogram wat zwaarder dan een normale Golf. Dit kan resulteren in snellere bandenslijtage.

Elektronica

Hier en daar zijn meldingen bekend van elektronische storingen. Uitlezen bij de dealer is vaak al de oplossing.

Van de optionele adaptieve cruise control is niet iedereen fan omdat het systeem soms te enthousiast kan reageren en te vroeg of onnodig afremmen. Hetzelfde kan gelden voor het systeem om botsingen te voorkomen. Altijd opletten dus met ACC.

De database voor laadpalen van de navigatie is incompleet. Daar kun je dus niet op vertrouwen. Gebruik liever een complete smartphone-app om laadpalen op te zoeken.

Het infotainment kan vastlopen. Herstarten van de auto is dan de oplossing.

Aandrijflijn

Ook met 40 kW-snelladen is de e-Golf nog niet heel snel op te laden. Een Hyundai IONIQ Electric doet dat een stuk beter.

Een gratis tip van het huis: laad de batterij op van 0 naar 80 procent. Dat duurt slechts een half uur. Na 80 procent gaat het laden nog maar met de helft van de laadsnelheid. Je bent dus eerder op je bestemming als je de batterij laadt tussen de 0 en 80 procent. Sneller laden en weer sneller op pad. Win-win!

Houd rekening met accudegradatie. Met andere woorden: je verliest beetje bij beetje wat accucapaciteit waardoor de actieradius na verloop van tijd wat kleiner wordt. Na ongeveer 200.000 kilometer is er nog ongeveer 90 procent accucapaciteit over.

De laadkabel kan in de winter vastvriezen, gebruik dan een föhn om de boel weer los van elkaar te krijgen. Of laad de auto in de winter op in de garage, indien aanwezig uiteraard.

Motoren

Het aanbod motoren van de e-Golf 2017-2020 is lekker overzichtelijk, want Volkswagen heeft slechts een motorvariant geleverd: dat is de variant met 136 pk en 290 Nm trekkracht.

e-Golf 136 pk

Aanbod Volkswagen e-Golf op Marktplaats

Een allround elektrische auto, dat is de e-Golf. Als occasion is deze auto gewoon heel courant. Rijk in de spullen, dagelijks bruikbaar, maar onder de streep gewoon een Golf. En dat klinkt bij veel Nederlanders vast als muziek in de oren. Dankzij gunstige fiscale regels zijn er destijds ontzettend veel e-Golfjes zakelijk gebruikt, maar die komen nu beetje bij beetje in de handel. Met wat SEPP-subsidie kunnen die auto’s voor particulieren best interessant zijn.

Het aanbod van de Volkswagen e-Golf van 2017 tot 2020 op Marktplaats is dan ook best riant. Op het moment van schrijven staan er ongeveer 65 exemplaren te koop. De kilometerstanden lopen sterk uiteen. De ene e-Golf heeft dik 100.000 kilometer gereden, terwijl een ander exemplaar nog geen 40.000 kilometer achter de kiezen heeft. Prijzen voor de Volkswagen e-Golf lopen uiteen van ongeveer 19.000 tot ongeveer 28.000 euro. Voor het totale aanbod van de Volkswagen e-Golf kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto. Alternatieven voor de e-Golf zijn de Opel Ampera-e, Hyundai Ioniq Electric of Nissan Leaf.