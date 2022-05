Nyck de Vries rijdt F1 auto dit weekend!

Yes, Nyck de Vries rijdt F1 aanstaand raceweekend! Gaat Nyck de Vries dan ook meer rijden voor Williams of blijft het bij een vrije training?

Goed nieuws voor Nederlandse autosportliefhebbers: er komt meer Nederlands bloed bij! We hebben met Max Verstappen een fenomeen in de sport, maar er kan er maar zo eentje (definitief) bijkomen.

Nyck de Vries gaat namelijk Formule 1 rijden dit weekend! Eindelijk. Hij is officieel reservecoureur bij Mercedes. De kans dat hij Hamilton of Russell moet gaan vervangen, is erg klein. Dus mag hij van Toto Wolff zijn kunsten gaan vertonen bij het team van Williams, dat met Mercedes-motoren rijdt.

Nyck de Vries in F1 auto dit weekend!

Nyck de Vries zal de eerste vrije training bij de GP Spanje gaan rijden voor Williams. Dat bevestigt Nyck op Instagram. Het is een goed moment voor De Vries. Hij is nu inmiddels 27 en kan wel wat F1-ervaring gebruiken. Voor Williams ook wel prettig om te zien of ze met De Vries een betere coureur in handen hebben dan Nicholas Latifi. De Vries won dit weekend nog de Formule E hoofdrace in Berlijn.

Als het gaat om een van de meest constante coureurs ooit, dan kom je vanzelf uit bij Nicholas Latifi. De Canadees heeft er een beroerde periode opzitten en blijft heel stabiel beroerd presteren. Dat begon al bij de GP van Abu Dhabi, waar hij crashte aan het einde van de race. De crash was dermate groot dat er een safetycar de baan op kwam. Wat er verder gebeurde: geen idee.

Einde Latifi?

Bij Nicholas Latifi ging het vanaf dat moment niet denderend. In de wintertests liet hij geregeld een steek vallen en in de eerste races van dit seizoen kan hij ook geen pot breken. Helemaal erg als je bedenkt dat zijn teamgenoot – Alexander Albon – het wél goed doet. Hij haalde al twee races punten.

Omdat ze bij Dorilton Capital (de eigenaren van Williams Racing) vermogend zijn, is een paydriver als Latifi niet meer heel erg nodig. Latifi heeft zijn hele carrière overigens nooit echt een pot kunnen breken. Hij won slechts één kartkampioenschap. Zijn beste prestatie is de tweede plaats in het F2-kampioenschap. Dat seizoen werd gewonnen door niemand minder dan… Nyck de Vries!

