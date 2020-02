Max Verstappen maakt kilometers met Aston Martin Valkyrie

Samen met Red Bull Racing-teamgenoot Alexander Albon ging Max het circuit op met de V12 hypercar.

Morgenochtend is de eerste échte ‘werkdag’ voor Max Verstappen. Dan mag de coureur zijn eerste echte serieuze meters gaan maken met de RB16 in Barcelona. In aanloop naar de testweek is de PR-machine al op stoom gekomen. In het geval van Max Verstappen en Alexander Albon betekent dat dingen doen voor onder andere Aston Martin.

De Britse autofabrikant is dit nieuwe seizoen nog titelsponsor van Red Bull Racing. Vanaf volgend jaar is dat afgelopen. Jammer voor Verstappen en Albon, want die samenwerking is niet verkeerd. Zo stapten beide coureurs voor Aston Martin achter het stuur van een Valkyrie. Ook Aston Martin testrijder Chris Goodwin en de Aston Martin Racing WEC coureurs Darren Turner en Alex Lynn waren aanwezig.

In dit geval gingen er drie exemplaren van de Valkyrie het circuit van Silverstone op. In totaal bouwt het automerk acht prototypes van deze Valkyrie. Ze zijn onderdeel van een programma om de performance (nog eens) te testen. Het zijn de laatste tests in aanloop naar de leveringen. In het tweede kwartaal van 2020 krijgen de eerste klanten hun Aston Martin Valkyrie.

I was here at Silverstone to watch the first runs of the Aston Martin Valkyrie at the British Grand Prix last year but of course it’s always better to be behind the wheel yourself, and to be one of the first guys to drive an insane car like this was really exciting. It was amazing to get a first taste of it – Max Verstappen